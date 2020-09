Alto Tietê registra 24 mortes e 467 infectados pela Covid-19 nas últimas 72 horas

O Alto Tietê registrou mais 24 mortes pela Covid-19 nas últimas 72 horas e total chega a 1.356. Índice de óbitos está em 5,16%. Foram registrados também 467 casos confirmados para a doença e total salta para 26.273.

As novas mortes foram registradas em Arujá (1), Ferraz (1), Itaquá (15), Mogi das Cruzes (5), Poá (1) e Suzano (1).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 165 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (77), Biritiba-Mirim (27), Ferraz de Vasconcelos (155), Guararema (31), Itaquá (285), Mogi (365), Poá (100), Salesópolis (14), Santa Isabel (66) e Suzano (236).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 8.047, tendo registrado 158 novos casos. Salesópolis figura em último, com 219, tendo registrado um novo contaminado. Suzano teve 59 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.916), Biritiba-Mirim (395), Ferraz de Vasconcelos (2.553), Guararema (536), Itaquá (4.525), Mogi (8.047), Poá (1.874), Salesópolis (219), Santa Isabel (1.168) e Suzano (5.040).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.263 recuperados, tendo registrado 10 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 171. Em Suzano foram 121 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.712), Biritiba-Mirim (267), Ferraz (1.159), Guararema (451), Itaquá (2.252), Mogi (6.263), Poá (923), Salesópolis (171), Santa Isabel (1.037) e Suzano (4.405).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 96.335 possíveis infectados. Aumento de 1.199 casos suspeitos comparado aos dados de sexta-feira.

Mogi lidera com 43.254 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 15.121 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de sexta-feira eram 14.968 casos.

Itaquá tem 8.982 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 8.552 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 6.161 e Poá, que contabiliza 5.825 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 3.853 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 1.548, 2.448 e 591 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat