Região

Alto Tietê registra 253,3 milímetros de chuva após tempestade na terça

Precipitação intensa resultou em pontos de alagamentos nas cidades de Suzano, Itaquaquecetuba e Ferraz

18 dezembro 2025 - 08h00Por Yasmin Torres - da Região
Alto Tietê registra 253,3 milímetros de chuva após tempestade na terçaAlto Tietê registra 253,3 milímetros de chuva após tempestade na terça - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

As cidades do Alto Tietê registraram um volume total de 253,3 milímetros de chuva durante a tempestade desta terça-feira (16). O acúmulo de água resultou em alagamentos em algumas áreas de Suzano, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. As Defesas Civis dos municípios seguem atentas para possíveis ocorrências.

Em Suzano, o volume de chuvas chegou a 83 milímetros, principalmente na região norte da cidade. A Defesa Civil da cidade informou que foram registrados pontos de alagamento nos bairros Miguel Badra, Parque Maria Helena e Caulim e também queda de um muro no Jardim São José. Em nenhum dos casos houve feridos.

As equipes do município, bem como da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, foram deslocadas a esses locais para prestarem os atendimentos necessários. A Defesa Civil segue em alerta e atende a população pelo número (11) 4748-5394.

Itaquaquecetuba informou que a chuva intensa, com volume acumulado entre 74 e 75 milímetros em menos de 50 minutos, provocou algumas ocorrências pontuais no município. Houve registro de enxurrada no Marengo Baixo, além de pontos de alagamento nos bairros Tipoia e Vila Bartira. Segundo a Prefeitura, o volume elevado de chuva, somado ao alto índice pluviométrico registrado nos municípios de Poá e Ferraz de Vasconcelos, contribuiu para o comprometimento do sistema de drenagem, inclusive em áreas que não possuem histórico de alagamentos, com concentração de água na Vila Bartira e impacto em moradias da região.

Até o momento, não há registro de queda de árvores, desabamentos ou deslizamentos, nem confirmação de vítimas. De forma imediata, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social se deslocaram aos locais atingidos para avaliação da situação. Além disso, a Assistência Social já realiza o cadastro das famílias afetadas e presta o atendimento necessário, com a entrega de kits de limpeza e demais apoios cabíveis. O cenário segue sendo monitorado e, em caso de emergência, o atendimento é realizado pelo telefone 199.

Em Ferraz de Vasconcelos, o acumulado foi de 47,2 milímetros de chuva. O número é considerado alto pela administração municipal, pois ocasionou diversos pontos de alagamentos em vias públicas, mas não foi necessário interromper o fluxo de veículos. Ainda, não houve solicitação por parte dos munícipes para atendimento.

Mogi das Cruzes registrou 33 milímetros de chuva durante o período. Segundo a Prefeitura, não houve nenhum incidente relacionado a esta chuva na cidade.

A cidade de Arujá registrou 15,6 milímetros de precipitação, sem alagamentos. Ocorreu, no entanto, uma queda de árvore sem prejuízo. As orientações fornecidas pela Defesa Civil nos casos de grandes precipitações, incluem evitar áreas com alagamentos, cuidados com árvores caídas próximas à rede elétrica e buscar proteção em caso de raios.

Os municípios de Guararema e Biritiba-Mirim não tiveram nenhuma ocorrência devido às chuvas recentes. Os milímetros acumulados não foram informados.

