Alto Tietê registra 3 novas mortes por Covid-19; ao todo são 34 óbitos

ATUALIZADO ÀS 18H23

O Alto Tietê registrou, em um dia, três novas mortes em decorrência do novo coronavírus. As vítimas são de Mogi das Cruzes, onde uma mulher de 55 anos morreu; Ferraz de Vasconcelos, onde outra mulher, de 50 anos, foi a vítima; e em Santa Isabel, onde um homem de 50 anos morreu. Ao todo, a região soma 34 óbitos pelo vírus.

Os casos estão divididos entre Arujá (1), Ferraz de Vaconcelos (5), Itaquaquecetuba (3), Mogi das Cruzes (13), Poá (2), Santa Isabel (2), Suzano (8).

Maioria das vítimas, segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), são mulheres e idosos.

Além dos óbitos, a região registra 289 infectados pelo novo vírus. São 24 novos casos comparado ao levantamento dessa quarta-feira.

Os casos estão divididos entre Arujá (28), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vaconcelos (40), Guararema (2), Itaquaquecetuba (55), Mogi das Cruzes (102), Poá (12), Salesópolis (1), Santa Isabel (5) e Suzano (43).

Recuperados

O Condemat também disponibiliza, desde o início dessa semana, o número de pacientes recuperados. São 146 pacientes que se curaram do vírus, 9 a mais comparado ao levantamento dessa quarta-feira.

Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba são os municípios com mais pacientes recuperados, são 55 e 47, respectivamente.

Os números estão divididos entre Arujá (9), Biritiba (1), Ferraz (3), Guararema (1), Itaquá (47), Mogi (55), Poá (5), Santa Isabel (3) e Suzano (22).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 2614 possíveis infectados, onde 650 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. Além dos casos confirmados e de óbitos, são 669 pacientes monitorados na cidade, sendo que 150 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Em Mogi e Suzano os números apontam para 552 e 371 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. No levantamento de quarta, as cidades registraram 518 e 343 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro na região. São 453 pacientes monitorados, onde 137 pacientes com sintomas mais graves.

Arujá vem na sequência, com 161 suspeitos, onde 10 esperam por exames. São 43 pacientes com sintomas descartados.

Poá aparece com 188 casos suspeitos, onde 102 são casos mais graves e aguardam por exames. Santa Isabel volta a registrar aumento no número de casos suspeitos. O município conta 129 pacientes suspeitos, onde 43 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 30, 22 e 39 casos suspeitos, respectivamente. Apenas Guararema vem registrando aumento nos casos. No levantament ode quarta eram 16 casos suspeitos.

Em Biritiba, do total, 8 são pacientes com sintomas leves, e 4 casos são mais graves e esperam por exames. Outros 17 casos foram descartados e um confirmado.

Em Guararema, dos 22 casos, 6 apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos. Três já foram descartados. Uma morte na cidade é suspeita de ser em decorrência do vírus.

Em Salesópolis dois pacientes apresentam sintomas mais graves e 31 foram descartados. A cidade tem uma confirmação.