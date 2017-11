Alto Tietê registra 325 roubos de carga em 2017; Suzano e Arujá lideram o ranking

O Alto Tietê já registrou 325 roubos de carga entre janeiro e setembro deste ano. O número cresceu 39,4% em comparação ao verificado no mesmo período em 2016, quando a região teve 233 casos. Suzano e Arujá são as cidades com mais ocorrências, a soma dos municípios chega 156 episódios. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, maio foi o mês mais violento.

Oitenta e quatro cargas foram roubadas em Suzano, o maior pico foi registrado em abril, com 19 assaltos. Arujá aparece em seguida com 72 casos, o pior mês nesta cidade foi setembro, com 13 ocorrências. Esses dois municípios também foram os que tiveram os aumentos mais significativos deste tipo de crime, chegando a marcar crescimento de 82% e 111% no número de casos em um ano. A lista do Alto Tietê segue com as cidades de Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, com índices de 65, 27, 26 e 25 casos, respectivamente.

Salesópolis foi a única cidade que não registrou nenhuma carga roubada, assim como no ano passado. Biritiba-Mirim e Guararema apresentaram estimativas de um e três assaltos durante os nove primeiros meses de 2017. Diante dos dados, as transportadoras da região adotam medidas preventivas contra a ação dos bandidos. Segundo o técnico em logística da Novacope Transportes & Logística, Sérgio Paulo Sabino, embora a empresa trabalhe com o deslocamento de matérias-primas, algumas cargas exigem segurança especial. "O índice de violência conosco é baixo. Neste ano, creio que não houve nenhum roubo às cargas da empresa. Nosso transporte é baseado em matérias-primas, como produtos químicos e de purificação de água. Não se trata de alimentos ou aparelhos eletrônicos, que geralmente são os itens na mira dos bandidos. Contudo, dependendo do valor da carga, realizamos o rastreamento do veículo e mantemos o contato constante com o motorista designado", disse.

Apesar do relato, Sabino afirmou que em 2016 um veículo foi roubado durante translado, na Rodovia Fernão Dias, fora do Alto Tietê. "Tivemos um caminhão roubado com carga avaliada em R$ 12 mil. Mas neste caso, mais uma vez, a carga não era o foco dos ladrões, mas o veículo em si. Até hoje o caminhão não foi localizado", contou.

A TCE Transportes atua na região desde 1997 e também adota medidas de segurança para evitar os ataques. "As medidas que adotamos são o rastreador para viagem de longa distância, fora de São Paulo, e também o seguro da carga RCF-DC. Nunca tivemos ocorrências de roubos, mas a intenção agora é instalar rastreador em toda nossa frota", informou o porta-voz da empresa.