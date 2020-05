Alto Tietê registra 331 profissionais de saúde infectados com Covid-19

Profissionais de saúde não estão isentos dos riscos provocados pela contaminação da Covid-19. No Alto Tietê, ao menos, 331 pessoas, entre médicos, enfermeiros, socorristas etc, foram infectados pelo novo coronavírus. Desse total, dois perderam a vida devido às complicações causados pela doença.

O número estimado de profissionais da linha de frente pode aumentar ainda mais nos próximos dias. Em algumas cidades, as prefeituras aguardam a chegada de exames laboratoriais para confirmar ou não a presença do vírus. O DS enviou, na última sexta-feira, 9, o pedido sobre as informações e ainda aguarda respostas de mais quatro cidades: Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Guararema.

Mogi das Cruzes tem o maior número de casos confirmados da doença.

É, também, a localidade em que mais profissionais de saúde foram contaminados pela Covid-19. Dados divulgados pela pasta de Saúde mogiana apontam que 168 pessoas da linha de frente, como médicos, enfermeiros, socorristas etc, contraíram o novo coronavírus. Duas pessoas, um socorrista e um médico, de 51 e 54 anos, perderam a vida por complicações da doença.

Dos casos confirmados do novo coronavírus em Poá, 45 foram de profissionais da saúde. Segundo a Prefeitura, as confirmações são tanto da rede pública quanto privada.

Se for levar em conta o número de profissionais infectados pela Covid-19, Itaquaquecetuba surge em terceiro, com 39. Em Santa Isabel, 38, entre casos confirmados e suspeitas, foram afastados pelo novo coronavírus.

Arujá tem 26 profissionais contaminados pela doença. A maioria são mulheres. As idades variam exponencialmente, de 19 a 64 anos. Os profissionais de saúde homens, com idades entre 34 e 70 amos, aparecem em menor número, totalizando oito.

Segundo a Prefeitura de Suzano, a cidade tem 15 afastamentos de profissionais de saúde devido o novo coronavírus. Em nota, a municipalidade disse que "a pasta vem realizando o acompanhamento de todos os casos e aguarda a confirmação de novos exames laboratoriais"