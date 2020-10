Alto Tietê registra 365 novos recuperados da Covid-19 e total chega a 21.896

O Alto Tietê registrou 365 novos recuperado do coronavírus nesta quinta-feira. Com isso, o total chega a 21.896. O índice de curados sobre infectados se aproxima de 76%.

Nesta quinta-feira foram registradas sete novas mortes, divididas entre Arujá (2), Ferraz (1), Guararema (2), Poá (1) e Suzano (1).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 393 mortos. Salesópolis segue em último, com 15. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (85), Biritiba-Mirim (29), Ferraz de Vasconcelos (162), Guararema (33), Itaquá (297), Mogi (393), Poá (110), Salesópolis (15), Santa Isabel (68) e Suzano (251).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 8.845, tendo registrado 54 novos casos. Salesópolis figura em último, com 240, tendo registrado um novo contaminado. Suzano teve 24 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (2.087), Biritiba-Mirim (447), Ferraz de Vasconcelos (2.906), Guararema (578), Itaquá (5.019), Mogi (8.845), Poá (2.023), Salesópolis (240), Santa Isabel (1.237) e Suzano (5.439).

Casos recuperados

Sobre os recuperados, foram 365 no último dia. Mogi ainda possui o maior índice, com 7.745 recuperados, tendo registrado 320 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 214. Em Suzano foram 13 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.895), Biritiba-Mirim (312), Ferraz (1.429), Guararema (523), Itaquá (2.624), Mogi (7.745), Poá (1.142), Salesópolis (214), Santa Isabel (1.121) e Suzano (4.891).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 85 2.087 1.895 Biritiba 29 447 312 Ferraz 162 2.906 1.429 Guararema 33 578 523 Itaquá 297 5.019 2.624 Mogi 393 8.845 7.745 Poá 110 2.023 1.142 Salesópolis 15 240 214 Santa Isabel 68 1.237 1.121 Suzano 251 5.439 4.891 Total 1.443 28.821 21.896

Casos suspeitos