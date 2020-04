Alto Tietê registra 4 novas mortes por Covid-19; ao todo são 72 óbitos na região

O Alto Tietê registrou quatro novas mortes por coronavírus nessa terça-feira (28). Em Itaquaquecetuba, um homem de 56 anos e uma mulher de 65 anos vieram a óbito. Em Arujá e Guararema foram registradas uma morte, cada. A vítima de Arujá foi uma mulher de 29 anos e em Guararema um homem de 77 anos veio a óbito. Na região são 72 mortes, quatro a mais comparado ao levantamento dessa segunda-feira.

Segundo dados divulgados pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), apenas Biritiba-Mirim não possui mortes.

Os óbitos estão divididos entre Arujá (2), Ferraz de Vasconcelos (10), Guararema (2), Itaquá (14), Mogi das Cruzes (19), Poá (6), Salesópolis (1), Santa Isabel (5) e Suznao (13).

Entre os casos positivos, o Alto Tietê registrou aumento de 8,86% comparado ao levantamento de segunda. Foram 61 novos diagnósticos positivos e número de infectados chega a 749.

Os casos estão divididos entre Arujá (55), Biritiba-Mirim (14), Ferraz de Vasconcelos (107), Guararema (6), Itaquá (154), Mogi (218), Poá (41), Salesópolis (2), Santa Isabel (21) e Suzano (131).

Recuperados

O Condemat aponta que 308 pacientes se curaram do vírus, 12 a mais comparado ao levantamento de segunda.

Os números estão divididos entre Arujá (25), Biritiba (2), Ferraz (15), Guararema (4), Itaquá (108), Mogi (91), Poá (9), Santa Isabel (15) e Suzano (39).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 3.849 possíveis infectados, onde 746 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 190,16% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de segunda.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. Além dos casos confirmados e de óbitos, são 911 pacientes monitorados na cidade, sendo que 160 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Em Mogi e Suzano os números apontam para 877 e 577 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. No levantamento de segunda, as cidades registraram 832 e 569 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro na região. São 638 pacientes monitorados, onde 129 pacientes com sintomas mais graves.

Arujá vem na sequência, com 204 suspeitos, onde 8 esperam por exames.

Poá aparece com 279 casos suspeitos, onde 89 são casos mais graves e aguardam por exames. Santa Isabel volta a registrar aumento. O município conta 212 pacientes suspeitos, onde 20 esperam por exames. No levantamento de segunda eram 205 pacientes monitorados.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 40, 66 e 45 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de segunda eram 34, 61 e 43 casos suspeitos.

Em Biritiba, do total, 7 são pacientes com sintomas leves, e 2 casos são mais graves e esperam por exames. Outros 17 casos foram descartados. A cidade é a única sem casos de mortes confirmadas.

Em Guararema, dos 66 casos, 16 apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos. Dez já foram descartados.

Em Salesópolis há um caso grave e dois mais leves. São 40 casos descartados.