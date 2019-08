Alto Tietê registra 41 casos de sarampo; Mogi e Itaquá lideram

As dez cidades do Alto Tietê computam 41 casos confirmados de sarampo neste ano. Contudo, não há registros de mortes recorrentes da doença. Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes lideram o ranking com maior número de casos, cada uma com 11. Os municípios contam com doses de vacina.

Em Itaquá, a Secretária de Saúde informou que dos 11 casos, sete foram importados - pessoas que contraíram a doença em outros municípios - e quatro autóctones. A pasta também esclareceu que a cidade recebe doses da vacina regularmente e o estoque é suficiente para ações emergenciais indicadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.

Além dos 11 casos confirmados em Mogi, 65 notificações aguardam resultados de exames. Além disso, há vacinas disponíveis na cidade, porém em doses reduzidas. Sendo assim o município aguarda novas reposições de estoque vacinal durante essa semana.

Em seguida, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos possuem quatro registros da doença cada uma.

Arujá e Guararema registraram três casos cada.

Santa Isabel fecha a lista das cidades que computaram registros de sarampo. Uma garota de 17 anos, que mora no Parque São Benedito, contraiu a doença.

Salesópolis e Biritiba Mirim não registraram casos de sarampo.

Suzano

Suzano confirmou um novo caso esta semana, sendo assim, o número de casos subiu para quatro no município. Das quatro pessoas que adquiriam a doença, três são moradoras do Distrito de Palmeiras e uma da região leste da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as providências para garantir o bloqueio vacinal do vírus já foram realizadas tanto nas residências dos moradores quanto nos locais frequentados por eles.

O município recebeu 2 mil doses na semana passada e deve receber nesta semana mais 2,5 mil doses que serão direcionadas à imunização de crianças de seis meses a um ano de idade. "Em Suzano, a vacinação é realizada nos 23 postos municipais de saúde, inclusive com horário estendido nas USF Jd. Europa de segunda e quarta (até 20h30); e na USF do Jd. Maitê às terças, também com vacinação até 20h30. Haverá ações de vacinação aos sábados:Dia 24/08 e 31/08 na UBS Boa Vista, das 09h às 16h. Dia 31/08. UBS de Palmeiras das 09h às 16h. A vacinação de acordo com o Calendário Nacional continua", informou a nota emitida pela Prefeitura.