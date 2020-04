Alto Tietê registra 5 novos óbitos por Covid-19; número de infectados chega a 513

O Alto Tietê registrou cinco novas mortes pelo novo coronavírus ontem. Em Itaquaquecetuba foram três mortes. Dois homens, um de 37 e outro de 62 anos, e uma mulher, de 50 anos. Em Ferraz de Vasconcelos a vítima foi uma homem de 74 anos e em Santa Isabel a vítima foi, também, um homem, de 65 anos. A região soma 53 mortes no total.

Os óbitos estão divididos entre Arujá (1), Ferraz de Vasconcelos (9), Guararema (1), Itaquaquecetuba (8), Mogi das Cruzes (14), Poá (4), Salesópolis (1), Santa Isabel (5) e Suzano (10).

Segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), a maioria das vítimas, pela primeira vez desde o início da pandemia, são homens. Segundo o levantamento, apenas Biritiba-Mirim não apresenta mortes pelo novo vírus na região.

Entre os casos confirmados, a região registra 49 novos infectados pela Covid-19. São 513 pacientes com diagnóstico positivo para o vírus. Isso representa aumento de 80,32% no comparativo com o levantamento de quarta.

Os casos estão divididos entre Arujá (41), Biritiba-Mirim (8), Ferraz de Vasconcelos (54), Guararema (5), Itaquá (96), Mogi (159), Poá (32), Salesópolis (1), Santa Isabel (17) e Suzano (100).

Recuperados

O Condemat aponta que 221 pacientes se curaram do vírus, 21 a mais comparado ao levantamento de quarta.

Os números estão divididos entre Arujá (17), Biritiba (2), Ferraz (5), Guararema (6), Itaquá (69), Mogi (70), Poá (5), Santa Isabel (11) e Suzano (36).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 3.278 possíveis infectados, onde 672 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 242,62% nos números de casos suspeitos.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. Além dos casos confirmados e de óbitos, são 815 pacientes monitorados na cidade, sendo que 188 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Em Mogi e Suzano os números apontam para 732 e 495 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente.

No levantamento de quarta, as cidades registraram 705 e 478 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro na região. São 532 pacientes monitorados, onde 113 pacientes com sintomas mais graves.

Arujá vem na sequência, com 182 suspeitos, onde 9 esperam por exames.

Poá aparece com 234 casos suspeitos, onde 77 são casos mais graves e aguardam por exames. Santa Isabel registra singelo aumento. O município conta 165 pacientes suspeitos, onde 22 esperam por exames. No levantamento de quarta eram 162 pacientes monitorados.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 32, 50 e 41 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de quarta eram 32, 42 e 40 casos suspeitos.

Em Biritiba, do total, 5 são pacientes com sintomas leves, e 4 casos são mais graves e esperam por exames. Outros 15 casos foram descartados. A cidade é a única sem casos de mortes confirmadas.

Em Guararema, dos 50 casos, 13 apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos. Quatro já foram descartados.

Em Salesópolis há um caso leve e 39 casos descartados.