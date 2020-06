Alto Tietê registra 7 mortes em 24 horas; taxa de letalidade na região é de 9,77%

O Alto Tietê registrou 7 novas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira e total de óbitos chega a 555. O total de infectados pelo vírus na região cresceu em 160 casos e já somam 5.679. A taxa de letalidade do vírus na região está em 9,77%. Isso significa que quase 10% dos infectados morreu. As novas vítimas fatais foram registradas em Ferraz de Vasconcelos (2), Itaquaquecetuba (4) e Mogi das Cruzes (1).

No levantamento referente a área total do Condemat (são 12 cidades), 56,9% (a maioria) ou 585 vítimas fatais eram homens, e 43,1%, ou 443 mortes eram mulheres.

Já o total de mortes registradas, Mogi ainda lidera, com 132 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas quatro. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (34), Biritiba-Mirim (7), Ferraz de Vasconcelos (71), Guararema (15), Itaquá (119), Mogi (132), Poá (49), Salesópolis (4), Santa Isabel (36) e Suzano (88).

Casos confirmados

Sobre os casos confirmados da doença, o Alto Tietê chegou a marca de 5.679 contaminados, onde 160 foram registrados nas últimas 24 horas.

Mogi também lidera entre os casos positivos e Salesópolis figura em último, assim como no número de mortes.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (409), Biritiba-Mirim (64), Ferraz de Vasconcelos (618), Guararema (117), Itaquá (838), Mogi (1.643), Poá (441), Salesópolis (30), Santa Isabel (281) e Suzano (1.238).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, Mogi possui o maior índice, enquanto Salesópolis o menor. Foram 150 novos recuperados registrados nas últimas 24 horas.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (314), Biritiba-Mirim (43), Ferraz (228), Guararema (47), Itaquá (352), Mogi (1.146), Poá (97), Salesópolis (22), Santa Isabel (215) e Suzano (966).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 17.764 possíveis infectados, onde 1.839 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 385% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de quarta-feira.

Mogi lidera com 6.539 pacientes com suspeita do vírus, onde 989 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves.

Itaquá está em segundo, com 2.766 pacientes monitorados na cidade, sendo que 301 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 2.173 pacientes com suspeita do vírus, com 84 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de quinta-feira eram 2.125 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 2.343 pacientes monitorados, onde 173 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 1.223 casos suspeitos, onde 137 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 893 suspeitos, onde 13 esperam por exames.

Santa Isabel contabiliza 928 pacientes suspeitos, onde 62 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 209, 542 e 148 casos suspeitos, respectivamente.