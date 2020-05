Alto Tietê registra 7 novas mortes devido a Covid-19; casos positivos chegam 1,3 mil

Quatro cidades do Alto Tietê registraram, juntas, 7 novas mortes por Covid-19 nessa sexta-feira. As vítimas fatais são de Arujá (1 morte), Itaquaquecetuba (3 mortes), Mogi das Cruzes (2 mortes) e Suzano (1 morte). No total a região apresenta 127 óbitos.

As mortes estão divididas entre Arujá (6), Ferraz de Vasconcelos (17), Guararema (2), Itaquá (30), Mogi (27), Poá (11), Salesópolis (1), Santa Isabel (9) e Suzano (24).

Segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), apenas Biritiba-Mirim não possui mortes em decorrência da Covid-19.

Os casos positivos do novo vírus na região saltaram 6,21% comparado aos dados dessa quinta-feira e chega a 1350 infectados.

Os casos estão divididos entre Arujá (107), Biritiba (19), Ferraz (161), Guararema (17), Itaquá (259), Mogi (388), Poá (90), Salesópolis (6), Santa Isabel (48) e Suzano (255).

Recuperados

O Condemat também divulga o número de pacientes recuperados da doença. São 631 pessoas na região que se contaminaram pelo vírus e se recuperaram. Número cresceu 80,32% comparado aos dados dessa quinta-feira.

Números estão divididos entre Arujá (62), Biritiba (12), Ferraz (35), Guararema (12), Itaquá (132), Mogi (248), Poá (20), Salesópolis (2), Santa Isabel (30) e Suzano (78).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 5.238 possíveis infectados, onde 700 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 208,19% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de quinta.

Mogi lidera desde segunda o ranking de casos suspeitos. São 1.366 pacientes com suspeita do vírus, onde 221 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 1.348 suspeitos.

Itaquá, que sempre apresentou mais casos suspeitos, está em segundo, com 1.170 pacientes monitorados na cidade, sendo que 141 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 754 pacientes com suspeita do vírus. A cidade é a quarta na região. No levantamento de quinta, eram 727 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 787 pacientes monitorados, onde 80 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 367 casos suspeitos, onde 95 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 283 suspeitos, onde 12 esperam por exames.

Santa Isabel contabiliza 285 pacientes suspeitos, onde 13 esperam por exames. No levantamento de quinta eram 277 pacientes monitorados.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 70, 99 e 57 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de terça, os dados apontavam para 69, 98 e 56 suspeitos.