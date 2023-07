Alto Tietê registra aumento de 30% no número de óbitos no trânsito em junho

O Alto Tietê registrou aumento de 30,7% no número de mortes no trânsito em junho quando comparado ao mesmo mês de 2022. Neste ano foram 17 vítimas fatais, e em 2022 foram 13.

Dados foram divulgados pelo Infosiga nesta quarta-feira e analisado pelo DS.

Suzano

A cidade de Suzano aumento os índices de mortes passando de zero em junho do ano passado para três no último mês.

Aumento

Das dez cidades da região, além de Suzano, outras três registraram aumento no número de mortes.

Ferraz saltou de zero para duas mortes neste ano.

Poá também registrou crescimento, passando de zero para uma vítima.

O maior crescimento foi em Mogi, saltando de quatro para sete mortes no trânsito.

Queda

Das dez cidades, três tiveram queda no número de mortes. Arujá reduziu de uma vítima para zero. E Guararema e Salesópolis caíram de duas para zero mortes em junho.

Manteve

Outras três cidades mantiveram os índices de junho do ano passado.

Biritiba Mirim seguiu sem mortes nos dois meses. Itaquá seguiu com duas mortes no mês. E Santa Isabel também registrou duas mortes nos dois meses.