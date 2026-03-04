Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Região

Alto Tietê registra cinco casos de Mpox, aponta Painel de Monitoramento

Causada pelo vírus Monkeypox, a doença tem seu contágio por meio de contato pessoal

04 março 2026 - 07h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Neste ano, até esta terça-feira (11), 121 casos de Mpox foram confirmados no estado; entre eles, um da nova cepa, clado IbNeste ano, até esta terça-feira (11), 121 casos de Mpox foram confirmados no estado; entre eles, um da nova cepa, clado Ib - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

O Alto Tietê registrou cinco casos confirmados do vírus Mpox em quatro cidades entre o ano passado e este ano. Segundo dados do Painel de Monitoramento de Mpox do Estado de São Paulo, os quadros leves e moderados predominam e não há óbitos.

Em 2025, os casos confirmados estão em Suzano (1) e Itaquaquecetuba (1). Já em 2026, Mogi das Cruzes registra dois casos e Arujá um. Em 50% das confirmações os pacientes apresentaram lesões cutâneas, febre, dor muscular, fraqueza e dor nas costas.

Causada pelo vírus Monkeypox, a doença tem seu contágio por meio de contato pessoal próximo com lesões na pele, fluidos corporais, sangue ou mucosas de pessoas infectadas. O sintoma mais comum da doença é a erupção na pele, semelhante a bolhas ou feridas, que pode durar de duas a quatro semanas. O quadro pode incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, apatia e gânglios inchados. A erupção cutânea pode afetar o rosto, as palmas das mãos, as solas dos pés, a virilha, as regiões genitais e/ou anal.

O vírus se espalha de pessoa para pessoa por meio do contato próximo com alguém infectado, incluindo falar ou respirar próximos uns dos outros, o que pode gerar gotículas ou aerossóis de curto alcance; contato pele com pele, como toque ou sexo vaginal/anal; contato boca com boca; ou contato boca e pele, como no sexo oral ou mesmo o beijo na pele.

O compartilhamento de objetos recentemente contaminados com fluidos ou materiais de lesões infectantes também podem transmitir a doença.

O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sinais e sintomas da Mpox (período de incubação) é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

Ao notar os sintomas, é preciso procurar uma unidade de saúde para fazer o exame laboratorial, que é a única forma de confirmação. O diagnóstico complementar deve ser realizado considerando as seguintes doenças: varicela zoster, herpes zoster, herpes simples, infecções bacterianas da pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou secundária, cancróide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, reação alérgica e quaisquer outras causas de erupção cutânea papular ou vesicular.

“Pessoas com suspeita ou confirmação da doença devem cumprir isolamento imediato, não compartilhar objetos e material de uso pessoal, tais como toalhas, roupas, lençóis, escovas de dente, talheres, até o término do período de transmissão”, orienta o Ministério da Saúde.

Tratamento

O tratamento consiste no alívio dos sintomas, na prevenção, no manejo das complicações e em evitar sequelas. A maioria dos casos apresenta sinais e sintomas leves e moderados. Não há medicamento aprovado especificamente para Mpox.

