Alto Tietê registra crescimento de 2,5% nos processos de divórcio

O número de processos de divórcio subiu 2,5% na região no último ano, em comparação a 2015. De acordo com os dados, referentes aos registros de 2016, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano, os municípios somam 3.288 separações. Há dois anos, este índice era de 3.205 términos de casamento. Em contrapartida, 11.606 relacionamentos foram oficializados. A taxa registrou queda de 0,7% em comparação ao último estudo, quando 86 casais a mais entraram em matrimônio.

Mogi das Cruzes lidera o ranking de divórcios, com 1.104 processos. O município é seguido por Itaquaquecetuba e Suzano, com 715 e 588 separações. Essas também são as cidades com os maiores índices de casamentos realizados, juntas somam 7.949 relacionamentos oficializados 2016. O matrimônio entre cônjuges solteiros representa 71,2% deste valor. O estudo ainda revela que a guarda dos filhos menores de idade foi cedida às mães em metade dos casos de divórcio.

Salesópolis, Guararema e Santa Isabel foram os municípios com os menores índices, tanto de casamento como de separações, que totalizam 204 fins de relacionamento. Em Biritiba-Mirim, 218 matrimônios foram concretizados, mas o estudo não revela dados sobre as taxas de divórcio na cidade.