Alto Tietê registra mais 9 mortes por Covid-19 e atinge 1.181 óbitos; foram 183 novos recuperados

O Alto Tietê registrou mais nove mortes pela Covid-19 nesta quinta-feira (27) e total atinge 1.181. As novas vítimas fatais foram registradas em Itaquá (1), Mogi das Cruzes (2), Poá (3) e Suzano (3). Mas o número de recuperados registra aumento, também. Foram 183 no último dia. Cerca de 13.740 já se curaram da doença.

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 316 mortos. Salesópolis segue em último, com 12. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (67), Biritiba-Mirim (22), Ferraz de Vasconcelos (130), Guararema (28), Itaquá (248), Mogi (316), Poá (90), Salesópolis (12), Santa Isabel (62) e Suzano (206).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 6.683, tendo registrado 2 novos casos. Salesópolis figura em último, com 183, não tendo registrado novos contaminados. Suzano teve 54 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.685), Biritiba-Mirim (310), Ferraz de Vasconcelos (1.653), Guararema (443), Itaquá (3.579), Mogi (6.683), Poá (1.566), Salesópolis (183), Santa Isabel (1.001) e Suzano (4.334).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 4.663 recuperados. Enquanto Salesópolis o menor, com 165. Em Suzano foram 99 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.484), Biritiba-Mirim (201), Ferraz (924), Guararema (358), Itaquá (1.582), Mogi (4.663), Poá (660), Salesópolis (165), Santa Isabel (802) e Suzano (2.901).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 78.658 possíveis infectados. Aumento de 502 casos suspeitos comparado aos dados de quarta-feira.

Mogi lidera com 35.395 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 12.405 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de quarta-feira eram 12.284 casos.

Itaquá tem 7.591 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 6.249 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 5.226 e Poá, que contabiliza 4.915 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 3.102 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 1.192, 2.071 e 512 casos suspeitos, respectivamente.

