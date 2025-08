Alto Tietê registra mais de 20 ocorrências de incêndio em 2025

Ao menos 23 casos de incêndios foram registrados nas cidades do Alto Tietê neste ano. Para enfrentar essa situação, os municípios têm adotado estratégias como campanhas educativas, uso de mapas de risco e fiscalização, além de estruturar equipes para atuar em emergências.

Em Suzano, foram registradas dez ocorrências de queimadas até o momento. Para reduzir esses números, a Defesa Civil realiza ações de conscientização por meio do Núcleo de Comunicação de Proteção e Defesa Civil, que capacita moradores para integrar a rede de apoio em situações de emergência. Os participantes são treinados para identificar riscos, prevenir incidentes e agir de forma segura diante de incêndios e outros cenários adversos. Entre as orientações, estão medidas de prevenção contra o fogo e procedimentos adequados em caso de queimadas. A Defesa Civil também distribui folhetos informativos sobre os perigos das queimadas em áreas de mata.

O combate a queimadas em Mogi das Cruzes é feito principalmente pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Ambiental. Já a Defesa Civil municipal, orienta a população a não queimar lixo ou vegetação para limpar terrenos, evitar descarte de bitucas de cigarro em áreas secas e evitar descartar vidro em locais com vegetação, pois o reflexo solar pode causar incêndios. A cidade também conta com a Patrulha Ambiental, da Guarda Civil Municipal, que atua na prevenção, combate e orientação em áreas de proteção ambiental e permanente.

Poá informou que foi registrado apenas um incêndio em mata, na região da Vila Varela, e as chamas foram controladas pela Defesa Civil, com o apoio de Ferraz de Vasconcelos e da Secretaria de Serviços Urbanos. Os focos são informados por meio de denúncias, além das rondas periódicas da corporação. Durante os meses de estiagem, a Prefeitura promove a conscientização da população sobre o tema, incluindo cuidados que devem ser adotados e os riscos de promover qualquer tipo de queimada.

Em Itaquaquecetuba, a Defesa Civil atendeu dez ocorrências relacionadas a queimadas durante o período de janeiro a junho deste ano. O órgão utiliza o mapa de risco de incêndio estadual para a prevenção e detecção de queimadas e, além disso, mantém uma série de medidas preventivas, incluindo monitoramentos realizados com o apoio da Guarda Ambiental e orientações à população. No combate aos incêndios, a atuação se dá por meio de recursos manuais como abafadores e bombas costais, em casos maiores, é usado o caminhão-pipa do município.

Já a cidade de Ferraz de Vasconcelos teve dois casos de focos de incêndio em mato de pequena complexidade. A Defesa Civil da cidade conta com uma viatura apropriada para o atendimento a pequenos incidentes com fogo e periodicamente são realizados treinamentos com os agentes.