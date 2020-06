Alto Tietê registra mais de 600 óbitos por Covid-19, mas taxa de letalidade se mantém em 9%

O Alto Tietê chegou a marca de 609 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, mas taxa de letalidade do vírus mantém-se em 9,11%. No último dia foram registrados 14 novos óbitos. O total de recuperados está em 3.902 e de infectados chegou a 6.683, com 229 nas últimas 24 horas.

Suzano e Mogi das Cruzes registraram o maior número de novas vítimas fatais nas últimas 24 horas. Os novos casos estão separadores entre Biritiba-Mirim (1), Itaquaquecetuba (2), Mogi das Cruzes (3), Poá (1), Santa Isabel (1) e Suzano (6).

Já o total de mortes registradas, Mogi ainda lidera, com 150 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas cinco. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (39), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (73), Guararema (16), Itaquá (127), Mogi (150), Poá (53), Salesópolis (5), Santa Isabel (38) e Suzano (98).

Casos confirmados

Sobre os casos confirmados da doença, o Alto Tietê chegou a marca de 6.683 contaminados, como citado, onde 229 foram registrados nas últimas 24 horas.

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 1.913, sendo 101 nas últimas 24 horas. E Salesópolis figura em último, com 32, tendo registrado apenas mais um contaminado nesta quinta.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (494), Biritiba-Mirim (76), Ferraz de Vasconcelos (696), Guararema (132), Itaquá (975), Mogi (1.913), Poá (514), Salesópolis (32), Santa Isabel (356) e Suzano (1.495).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, Mogi possui o maior índice, com 1.245, enquanto Salesópolis o menor, com 26. Foram 90 novos recuperados registrados. O maior registro foi em mogi, que contabilizou 43 novos curados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (381), Biritiba-Mirim (47), Ferraz (367), Guararema (86), Itaquá (386), Mogi (1.245), Poá (140), Salesópolis (26), Santa Isabel (280) e Suzano (1.044).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 39 494 381 Biritiba 10 76 47 Ferraz 73 696 267 Guararema 16 132 86 Itaquá 127 975 386 Mogi 150 1.913 1.245 Poá 53 514 140 Salesópolis 5 32 26 Santa Isabel 38 356 280 Suzano 98 1.495 1.044 Total 609 6.683 3.902

Casos suspeitos