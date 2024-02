Alto Tietê registra mais de mil ocorrências na rede elétrica após temporal nesta quarta

O Alto Tietê registrou 1024 ocorrências na rede elétrica após o forte temporal nesta quarta-feira (31). As principais demanda envolveram queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas.

Os municípios mais atingidos foram Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. Até o momento 98% dos clientes afetados em toda a região estão com o fornecimento de energia normalizado.

A Concessionária atua em conjunto com as prefeituras para auxiliar na liberação das vias de acesso aos locais mais atingidos pela tempestade. As equipes da distribuidora foram reforçadas e seguem dedicadas na atuação em campo para reparar os danos causados às redes elétricas da região.

A mobilização envolve os Centros de Serviços de Distribuição (CSD) de Mogi das Cruzes, Poá, e a nova base operacional de Suzano.

A EDP destaca que o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso. “Em eventos com grande volume de ocorrências como este, o planejamento estratégico da EDP prioriza o atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida”.

Chuvas

A distribuidora reforça o alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto à possibilidade de novas chuvas até a próxima sexta-feira (2) em toda a área de concessão no Estado de São Paulo.

Durante o período de tempestades, os cuidados com a segurança devem ser redobrados. Seguem orientações:

1 - Durante as tempestades, fique em casa;

2 - Se estiver na rua, não busque abrigo sob árvores;

3 - Evite tomar banhos durante a tempestade;

4 - Evite nadar no mar, lagos ou piscinas durante a tempestade;

5 - Não estenda roupas em varais de arame durante a aproximação da tempestade;

6 - Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas durante a tempestade;

7 - Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;

8 - Se estiver na rua, ao se deparar com fios caídos no chão, não se aproxime;

9 - Se estiver dirigindo, permaneça no veículo.