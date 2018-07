Alto Tietê registra mais duas mortes por gripe e região totaliza 12 óbitos

Duas novas mortes por gripe foram confirmadas no Alto Tietê. Os novos óbitos ocorreram em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Com as novas fatalidades, o número de mortes pela doença passou de 10 - noticiado no final de junho - para 12. Ferraz de Vasconcelos continua com o maior número, contabilizando seis óbitos. Itaquá e Mogi registraram três, até o momento.

Em relação aos casos suspeitos, o aumento - desde 20 de junho - foi de 24 casos. Passando de 247 para 271. Destes, 102 casos já foram descartados, 47 confirmados e 122 seguem em análise laboratorial.

Ferraz, onde o número de mortes é maior, 30 casos já foram notificados, onde 15 foram descartados e seis ainda aguardam resultados. A cidade conta com nove casos confirmados. Já em Itaquá nove casos foram confirmados: três de H1N1 (onde dois evoluíram para óbito); quatro por Influenza B; e dois casos de Influenza A.

Em Poá, os números foram de 17 casos suspeitos de gripe para 25. Destes, 15 foram descartados e 10 seguem em análise.

Mogi das Cruzes registra 156 casos suspeitos de gripe, sendo 58 autóctones e 98 vindos de cidades vizinhas. Dos 58 mogianos, 35 foram negativos, 15 foram positivos e oito ainda estão em andamento.

De acordo com os dados atualizados da Vigilância Epidemiológica de Suzano, o número de casos é 51. Destes, 14 foram confirmados e 37 descartados. Até o momento não houve óbitos na cidade.

Vacinação

Nas cinco cidades citadas da região, 223. 123 pessoas foram vacinadas contra a gripe. Mogi das Cruzes lidera com 91.331 pessoas imunizadas. Seguida por Suzano que vacinou 56.132. Itaquá aplicou doses em 35.439 moradores, e Ferraz e Poá imunizaram 23.282 e 16.939, respectivamente.