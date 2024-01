Alto Tietê registra quase 1,3 mil crianças nascidas em 2023 sem o nome do pai

Pelo menos 1.299 crianças, das 19.551 nascidas nas dez cidades do Alto Tietê em 2023, foram registradas sem o nome do pai, o que representa 6,64% do total. É o que mostra relatório da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP).

MAIOR PERCENTUAL

O maior percentual de crianças que nasceram e foram registradas sem o nome do pai na região está em Biritiba Mirim e Itaquá, com 9,1% e 9%, respectivamente.

Em Biritiba foram 218 nascimentos e 20 sem o nome do pai. Enquanto em Itaquá foram 4.400 e 396.

Em terceiro está Ferraz, que registrou 2.124 nascimentos em 2023, onde 179, ou 8,4%, não tem o nome do pai no documento.

NÚMEROS SEMELHANTES

Com números semelhantes, Poá e Salesópolis aparecem com 6,5% e 6,4%, respectivamente. Em Poá foram mil nascimentos, onde 65 estão sem o nome do pai no registro. Enquanto em Salesópolis foram 140 e nove sem o nome do pai.

5%

Na casa dos 5%, aparecem Suzano (5,95%), Guararema (5,88%), Mogi (5,52%) e Santa Isabel (5,35%). Em Suzano foram 3.725 nascimentos e 222 sem o nome do pai. Em Guararema foram 306 e 18. Mogi teve 5.539 onde 306 não tem o nome do pai. E Santa Isabel que registrou 635 e 34 sem o registro do pai.

Em último está Arujá, com 3,41% dos 1.464 nascimentos, o que representa 50 crianças, sem o registro do pai.