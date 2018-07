Alto Tietê registra quatro acidentes em linha férrea no 1º semestre

Durante o primeiro semestre de 2018 foram registradas 54 ocorrências de acidentes na linha férrea sob concessão da MRS. No Alto Tietê foram quatro, o que representa 7,4% do total registrado na malha ferroviária sob gestão da MRS. No mesmo período do ano passado, o número de acidentes registrados na região havia sido de três. As cidades do Alto Tietê que entraram na estatística são Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano.

Segundo a MRS, a imprudência continua sendo a principal causa e o maior obstáculo para a formação de uma cultura de segurança perante à linha férrea. A concessionária destacou que pelos estudos é possível identificar que não há uma concentração geográfica das ocorrências. Afirma que os atropelamentos ou abalroamentos são provocados pelo comportamento imprudente nas proximidades da ferrovia, um componente imprevisível.

"Além dessa constatação, os números apresentam pontos positivos como a redução no registro de abalroamentos, que são os choques entre o trem e os demais veículos. Ao todo, foram seis casos a menos, se compararmos ao 1º semestre de 2017. Registramos uma pequena redução no número total de acidentes, o que é bom. No entanto, poderíamos melhorar muito mais. Afinal de contas, precisamos de uma simples mudança de atitude por parte das pessoas", ressalta Filipe Berzoini, especialista em Segurança de Riscos Operacionais da MRS.

No Alto Tietê, a cidade com maior registro de acidentes foi Suzano (2). Itaquá e Mogi das Cruzes tiveram um acidente cada. Em relação ao primeiro semestre de 2017, Mogi foi o município que apresentou piora. No ano passado, a cidade havia zerado nas ocorrência, não aparecendo no mapa. Já Itaquá e Suzano mantiveram o número estável. Também em 2017, as cidades apresentaram um e dois acidentes, respectivamente.

Outros municípios - que integram a malha ferroviária sob concessão da MRS - sem histórico recente de ocorrências também retornaram ao mapa, como Ewbank da Câmara, Pindamonhangaba e Lavrinhas. Neste último, não havia registro de acidentes ferroviários, de qualquer tipo, desde 2010 e, apenas no 1º semestre deste ano, foram registradas duas ocorrências na cidade.

Álcool

Foram 54 atropelamentos ou abalroamentos registrados na linha férrea sob concessão da MRS, no primeiro semestre deste ano, o número que representa uma queda de 3,5% se comparado ao mesmo período do ano anterior (56 ocorrências). Porém, há um dado alarmante. A análise mostrou que muitos dos atropelamentos são causados pelo uso de álcool ou drogas nas proximidades da linha férrea. Os casos do tipo praticamente dobraram neste período, passando de sete, no 1º semestre de 2017, para 13 em 2018.