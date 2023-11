Alto Tietê registra queda de 2,4% no número de homicídios em 2023

Ano passado foram 81 homicídios neste período e neste ano caiu para 79.

Somente em outubro a região teve aumento, diferente do comparativo anual. Comparando apenas o último mês com o mesmo do ano passado, a região teve crescimento de 18,18% no número de homicídios.

Foram 11 mortes registradas em outubro de 2022, e no último mês foram 13.

Aumento

Cinco cidades da região registraram aumento no número de homicídios entre janeiro e outubro deste ano.

O maior aumento ocorreu em Poá, que saltou em 100% no número de homicídios.

Ano passado foram duas vítimas e neste ano foi para quatro.

Em seguida aparece Arujá, com aumento de 66,66%. Os números saltaram de três para cinco homicídios.

Santa Isabel teve aumento de 25%, passando de quatro para cinco assassinatos.

Por fim, Suzano, com crescimento de 15,38%, passando de 13 para 15.

Guararema cresceu de zero para duas vítimas.

Queda

Duas cidades registraram queda no número de homicídios. A maior foi em Ferraz, com queda de 41%, passando de 17 para dez neste ano.

Mogi também caiu 20%, de 20 para 16 assassinatos.

Mesmo número

Três cidades mantiveram os números do ano passado.

Em Itaquá foram 21 homicídios ano passado e neste ano também.

Salesópolis registrou uma vítima nos dois períodos.

E Biritiba não registrou homicídios, tanto ano passado quanto nesse.

HOMICÍDIOS NO ALTO TIETÊ NOS DEZ PRIMEIRO MESES Cidade Nove meses de 2023 Nove meses de 2022 ARUJÁ 5 3 BIRITIBA 0 0 FERRAZ 10 17 GUARAREMA 2 0 ITAQUA 21 21 MOGI 16 20 POÁ 4 2 SALESÓPOLIS 1 1 SANTA ISABEL 5 4 SUZANO 15 13 TOTAL 79 81

