Alto Tietê registra redução de casos e internações de Covid-19

O Alto Tietê registra redução no número de casos e de internações por coronavírus. A região contabiliza uma variação de -15,7% em casos confirmados na comparação com 14 dias atrás, enquanto as internações diminuíram 9,5%. Os números foram confirmados nesta sexta-feira (21) pelo Governo do Estado, durante a 11ª atualização do Plano São Paulo. Nenhuma região avançou para a fase verde e o Alto Tietê (sub-região Leste da Grande São Paulo) permanece na etapa amarela, agora com maior flexibilização para o funcionamento das atividades por um período diário de oito horas.

A atualização desta sexta-feira mostra que a região teve uma variação de 0,80 em novos casos de coronavírus nos últimos 14 dias, contra 0,95 do período anterior. Até ontem (20), os 11 municípios do Alto Tietê registravam 34.187 casos confirmados da doença.

Nas internações, a variação dos últimos 14 dias foi de 0,85, enquanto no período anterior era de 0,94. Na divisão por 100 mil habitantes, a média baixou de 40,6 para 34,7. Especificamente sobre a ocupação de leitos de UTI, o Alto Tietê registrou uma redução de 3,83%. A taxa de ocupação atual está em 52,7% contra 54,8% de 14 dias atrás.

Em relação aos óbitos, a região registra uma variação de 0,88, com proporção de 7,2 mortes para cada 100 mil habitantes. No período anterior, a variação era de 0,75 e a média por 100 mil habitantes de 6,8. Desde março, o Alto Tietê contabiliza 2.267 vítimas fatais do coronavírus. O indicador de óbitos é o único que mantém o Alto Tietê na classificação amarela. Em todos os demais, a região está no verde e tem, ao lado de Araçatuba, o segundo melhor desempenho do Estado, atrás apenas na sub-região Norte da Grande São Paulo.

“Os indicadores mostram que estamos no caminho certo de controle da pandemia, mas isso não significa que temos uma situação confortável. Pelo contrário, o momento ainda requer muita atenção, cuidados e a colaboração de todos para que a maior flexibilização nas atividades não implique no aumento das estatísticas”, avalia o presidente do Condemat, Adriano Leite, prefeito de Guararema.

Hospitais de Campanha

Com a melhora nos indicadores, algumas cidades preparam o fechamento dos hospitais de campanha já para os próximos dias, conforme apurado pelo Condemat. É o caso de Poá, que informou a data do dia 28 para o encerramento das atividades na unidade Covid; Mogi das Cruzes no dia 31; Guarulhos para 4 de setembro; e Suzano para 13 de setembro.

Arujá e Biritiba Mirim devem estender o funcionamento até outubro, dependendo do cenário epidêmico; enquanto Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba e Santa Isabel ainda não têm definições.