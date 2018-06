Alto Tietê registra média de 14 furtos de carros por dia

O Alto Tietê registrou no ano passado 5.275 Boletins de Ocorrências (B.O) por furtos de carros, o que significa uma média de 14 registros por dia. Suzano é a cidade com o maior índice de casos, em 2017, foram 1,3 mil. O município é seguido por Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, ambos superam 1,1 mil ocorrências.

O centro mogiano e o distrito de Jundiapeba estão entre as localidades mais violentas da região, bem como o Parque Suzano. Os três bairros somam 490 registros.

Das 1,3 mil ocorrências na cidade suzanense, 105 foram verificadas no Parque Suzano. No bairro Casa Branca e Parque Empresarial, outros 59 e 57 registros foram contabilizados, respectivamente. Mogi é o segundo município mais violento com 1.296 casos, sendo o distrito de Jundiapeba a delimitação com o pior desempenho, chegando a 265 ocorrências. Ainda em Mogi, o centro e a Vila Paulista também apresentam altos índices de furtos de carros, com 120 e 49 registros ao longo do último ano, respectivamente.

Em seguida, aparece Itaquaquecetuba com 1.144 casos. Os três piores bairros nesta cidade são a Vila Virgínia, com 69 ocorrências verificadas; Centro, com 59 registros e Vila Monte Belo, com outros 49 casos. Com uma diferença de mais de 500 ocorrências, em comparação a Itaquá, Ferraz de Vasconcelos teve 600 registros no ano passado. No município ferrazense, o bairro Jardim Temporim tem o maior índice, com 49 ocorrências. A região central e a Vila Andiara apresentam, respectivamente, 43 e 40 casos de furtos de carros.

Em Poá, o ano de 2017 deixou o saldo de 538 boletins deste tipo de crime, sendo 52 deles verificados na Vila Santo Antônio; 32 na Vila Real e 23 no Jardim Pivari. Na cidade de Arujá, foram 236 registros. O pior desempenho foi no Jardim Rincão, com 31 ocorrências. A localidade é seguida pelo Parque Lucélia, com 21 casos e Parque Rodrigo Barreto, com outros 20 boletins. Já em Santa Isabel, das 116 ocorrências, 20 foram no Jardim Eldorado; 14 no Monte Serrat e 10 no Parque São Benedito.

Os menores índices de furtos do Alto Tietê estão nos municípios de Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis, com 21, 14 e 10 registros durante todo o ano, respectivamente. Nas três cidades, a área central representa a maior parte dos casos, variando de três a seis ocorrências nesta região.