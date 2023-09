Alto Tietê registra 408 ocorrência de queda de energia após temporal da tarde desta quarta

O Alto Tietê registrou 408 ocorrências de queda de energia e danos às redes elétricas após as fortes chuvas da tarde de ontem (27). Segundo a EDP, houve um aumento de 265% no volume de atendimento comparado a um dia normal de atuação e as equipes foram reforçadas para atender a população.

Os principais reparos estão relacionados à queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade.

Em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento, primeiramente à hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.

Parte dos trabalhos está sendo realizada em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.

A concessionária reforça o alerta à população quanto à segurança, para que jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos. No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento.