Alto Tietê soma 2,5 mil casos de dengue no ano e prefeituras reforçam ações

O Alto Tietê contabilizou, neste ano, 2,5 mil casos confirmados de dengue e uma morte provocada pela doença. Os dados constam no painel de arboviroses do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), do estado de São Paulo. Além das confirmações, a região ainda soma 888 casos em investigação e outros 22 registros classificados como dengue com sinais de alarme.

Ferraz de Vasconcelos confirmou, em novembro, a primeira morte por dengue da região em 2025. De acordo com a Prefeitura de Ferraz, o óbito ocorreu em outubro.

Com 487 confirmações, Ferraz é a cidade com o maior número de casos, seguida por Suzano (419), Itaquaquecetuba (347), Santa Isabel (322), Mogi das Cruzes (264), Biritiba Mirim (233), Poá (186), Arujá (122), Salesópolis (66) e Guararema (63).

Já os registros de dengue com sinais de alerta são maioria em Itaquá, com nove casos, seguidos por Suzano (8), Ferraz (3) e Mogi (2).

Além disso, a região possui 888 casos em investigação, sendo 527 em Mogi, 213 em Ferraz, 65 em Arujá, 32 em Guararema, 20 em Suzano, dez em Itaquá, oito em Poá e Biritiba, três em Salesópolis e dois em Santa Isabel.

Vacina

Segundo as prefeituras de Suzano, Mogi, Itaquá, Poá, Arujá, Guararema e Santa Isabel, as vacinas estão disponíveis para adolescentes de 10 a 14 anos.

Em Suzano, o grupo prioritário pode se imunizar em qualquer um dos 24 postos de saúde da cidade. Em Mogi, está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde Familiar (USFs) e até às 18h nas unidades de horário estendido: Alto Ipiranga, Vila Suíssa, Santa Tereza, Ponte Grande, Vila Natal e USF Nova Jundiapeba. Já nas cidades de Poá, Arujá e Guararema, o imunizante é encontrado em todas as UBSs da cidade.

Ações

Diante do cenário pré-endêmico e da proximidade do verão, quando as temperaturas aumentam, as administrações municipais reforçam ações de combate à dengue.

Em Suzano, a Divisão de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano, com o apoio de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), está realizando atividades de prevenção.

As ações incluem vistorias de quintais, orientações sobre a eliminação de criadouros e distribuição de material informativo. A mobilização se estende por diversas regiões e UBSs da cidade.

Em Mogi, a prefeitura esclarece que, além das ações rotineiras e dos trabalhos de Avaliação de Densidade Larvária (ADL), também está sendo usada a tecnologia de drones para mapeamento e aplicação de larvicidas em áreas de difícil acesso e de grandes dimensões. Há ainda o Zap Dengue, ferramenta de WhatsApp pelo número (11) 99918-6070, que recebe e leva informações aos munícipes.

A Prefeitura de Poá destacou algumas ações importantes realizadas, como localização de residências dos casos suspeitos; identificação no mapa dos locais prováveis de infecção; reorganização da distribuição dos agentes de campo; participação ativa das Salas de Situação Regionais e do Comitê de Mobilização das Arboviroses Municipal; manutenção da regularidade do controle dos imóveis de risco; atendimento a demandas de munícipes; visitas e palestras nas escolas municipais; realização da Avaliação de Densidade Larvária; entre outras.

Já em Itaquá, a Prefeitura esclarece que, como forma de enfrentamento e controle da dengue, é feito o monitoramento de todos os casos notificados, com ações de bloqueio nas áreas afetadas. Além disso, os agentes seguem com ações voltadas à prevenção e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de reforçar a orientação à população sobre a importância da colaboração no combate à doença.

Em Ferraz, a administração municipal informa que as ações de combate à Dengue realizadas pelo município seguem as diretrizes e protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.

As atividades incluem visitas aos domicílios para orientação e averiguação, bloqueio contra criadouros, vistorias aos pontos estratégicos, vistorias aos imóveis especiais, atendimento de denúncias específicas sobre focos de água parada e acúmulo de inservíveis, e atividades educativas para a população em geral e nas escolas.

Em Santa Isabel, a administração municipal esclareceu que as Unidades de Atenção Primária à Saúde e Agentes de Combate às Endemias realizarão ações de orientação nas casas, ruas e salas de espera.

Por sua vez, a Prefeitura de Arujá, por meio da Vigilância em Saúde, informa que realiza ações contínuas de enfrentamento à dengue, incluindo vistorias técnicas e visitas domiciliares para eliminação de criadouros, aplicação de inseticidas e bloqueios de transmissão, atendimento imediato às denúncias da população, além do recolhimento de pneus e materiais inservíveis por meio da Operação Cidade Limpa.