Alto Tietê soma 6 mortes por gripe; mais de 200 casos foram registrados

As cidades do Alto Tietê registraram 214 casos suspeitos de gripe, mas descartaram 75, sobrando 139. Destes, 20 já foram confirmados como positivos, onde seis evoluíram para óbito. As mortes são das cidades de Mogi das Cruzes (1) e Ferraz de Vasconcelos (5).

Com maior número de mortes, Ferraz contabiliza 26 casos suspeitos. A Saúde descartou 14, confirmou sete e outros cinco seguem em análise. Segundo a Prefeitura, a procura pela vacina está baixa. Foram vacinadas 19 mil pessoas, o que representa 54,6% da meta.

Segundo município em registro de casos suspeito, Itaquaquecetuba soma 30. Onde foram confirmados três casos de Influenza B; dois casos de Influenza A; e três de H1N1. Outros 22 casos devem ser investigados. A cidade vacinou 31 mil pessoas dos grupos prioritários. Ainda faltam 26 mil para atingir a meta de 57 mil pessoas. Nenhum óbito foi registrado.

Mogi das Cruzes é outra cidades que registrou morte pela doença. A vítima foi um idoso de 57 anos, com uma doença crônica e que não havia sido vacinado. O município registrou, até o momento, 115 casos suspeitos de gripe, sendo 37 mogianos e 78 vindos de cidades vizinhas, de pacientes que procuraram atendimento na cidade.

Dos 37 mogianos, 26 tiveram resultado negativo, cinco positivos. Outros seis ainda estão em andamento. Foram vacinadas 74 mil pessoas dos grupos prioritários, a meta inicial é imunizar 100 mil. Mogi também vai seguir a orientação do Ministério da Saúde e ampliar a vacinação para crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos.

Em Poá foi contabilizado, até o momento, 17 casos suspeitos, onde nove casos foram descartados e oito seguem em análise. Foram aplicadas 17 mil doses da vacina nos grupos prioritários, totalizando uma cobertura vacinal de 82,44%. A meta para cada grupo prioritário é 90%. Nenhum óbito foi registrado.

Em Suzano foram 26 casos suspeitos de gripe, mas segundo a Saúde nenhum deles causado por H1N1, um dos vírus influenza da gripe. Não houve registro de óbito. A partir de segunda-feira, a cidade suzanense vai ampliar a vacinação e abranger dois novos grupos prioritários. A orientação é do Ministério da Saúde, portanto poderão se imunizar crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. A meta municipal é vacinar 51 mil pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.

A vacinação contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B é realizada nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Nos postos dos bairros Jardim Europa (segunda e quarta-feira) e Jardim Maitê (terça e quarta-feira) o período é estendido até as 19 horas.