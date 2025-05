Alto Tietê soma pelo menos 1.130 castrações de animais por mês

A castração de animais é um serviço realizado pelas cidades do Alto Tietê para promover o controle populacional de cães e gatos nos municípios. Ao todo, elas somam pelo menos 1.130 cirurgias por mês. O procedimento contribui para a saúde dos animais e é oferecido gratuitamente pela maioria das prefeituras.

A segunda edição do Seu Amigo Pet acontece nesta quinta e sexta-feira (24 e 25 de abril) na cidade de Mogi das Cruzes, no bairro de Jundiapeba. A primeira edição do mutirão foi realizada no Mogilar e foi responsável pela castração de 400 animais, são estimados mais 300 procedimentos para o seguinte. Somando todas as ações realizadas pelo município, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal realiza por mês uma média de 750 castrações.

Em Suzano, embora não haja nenhum mutirão de castração programado para ocorrer no momento, está em andamento um processo licitatório para contratar a empresa que ficará responsável pela realização dos procedimentos cirúrgicos. Os mutirões normalmente são realizados periodicamente pela Prefeitura desde 2017, neste período foram realizadas 10.176 castrações. A expectativa é que o serviço volte nos próximos meses.

O serviço de castração gratuita de cães e gatos sem raça está definido desde 2022 em Ferraz de Vasconcelos. Ao todo, a cidade já providenciou a castração para mais de 8,4 mil animais. Além disso, há um mutirão realizado todos os meses pela Prefeitura que disponibiliza mais de 300 vagas mensais, para os animais com pelo menos 6 meses de idade.

Na cidade de Itaquaquecetuba uma média de 30 animais são castrados por mês. O serviço está disponível exclusivamente para animais que estão sob cuidados ou foram resgatados pela equipe de zoonoses.

A Prefeitura de Poá realiza castrações diariamente no setor de Zoonoses para controle populacional. De janeiro até o momento, já foram castrados cerca de 200 animais, o que equivale a uma média de 50 animais por mês. O serviço é oferecido para cães e gatos sem raça definida, deve-se comparecer no setor com RG, CPF e comprovante de endereço (original e cópia) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h para realizar a inscrição e o agendamento, que é feito conforme a agenda mensal.

Durante os anos de 2023 e 2024, a cidade de Biritiba-Mirim realizou a castração de 100 animais por meio de uma empresa contratada e do cadastro junto a Secretaria Municipal de Saúde. Já neste ano de 2025, foi criada a Secretaria Adjunta de Proteção Animal. A Prefeitura informa que essa pasta está em fase de elaboração de plano de trabalho para enfim prosseguir com novas ações tanto de proteção quanto para novas castrações.

Guararema oferece castração gratuita para cães e gatos em seu município, por meio do Programa Bora Ser Feliz, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. A Prefeitura disponibiliza a solicitação do procedimento por meio virtual e, além da castração, promove a adoção responsável de cães e gatos registrados na cidade.