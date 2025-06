Alto Tietê soma R$ 3,8 bilhões em gastos em 2025, aponta plataforma

O Alto Tietê já soma R$ 3,8 bilhões em gastos públicos em 2025, segundo dados apurados nesta quinta-feira (22), às 18h30, na plataforma “Gasto Brasil”, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CABC). A plataforma on-line permite o acompanhamento em tempo real dos gastos primários do governo em todas as esferas – federal, estadual e municipal – além do Banco Central.

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano lideram entre as cidades do Alto Tietê com os maiores valores em 2025. Durante o período da apuração, Mogi já somava R$ 1,1 bilhão; seguida por Itaquá, com R$ 561,9 milhões; e Suzano com R$ 538,5 milhões.

Em Arujá, a soma chega a R$ 540,1 milhões; Santa Isabel têm R$ 282,4 milhões de gastos; Ferraz de Vasconcelos R$ 279,3 milhões; Poá R$ 188,1 milhões; Guararema R$ 146,3 milhões; Biritiba Mirim R$ 75,2 milhões; e Salesópolis R$ 37 milhões.

Os valores obtidos na plataforma “Gasto Brasil”, são alimentados com dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. O sistema oferece à sociedade civil uma ferramenta concreta de controle e transparência.

O “Gasto Brasil” detalha despesas públicas por categoria, como folha de pagamento, previdência e investimentos, e por localidade. A ferramenta também identifica eventuais defasagens de informação por parte dos entes subnacionais.

Para assegurar precisão e confiabilidade, a plataforma utiliza uma metodologia baseada em atualizações e revisões contínuas. O processo é dividido em três etapas principais: automatização da coleta e armazenamento de dados; tratamento e ajustes das informações coletadas; e projeção dos valores estimados.

Dívidas preocupam e chegam a R$ 828 milhões de longo e curto prazo