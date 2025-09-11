Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê tem 12 veículos do transporte escolar autuados

Foram 39 veículos fiscalizados pela Operação de Transporte Escolar Seguro, do Detran-SP

11 setembro 2025 - 14h07Por Laura Barcelos - da região
- (Foto: Divulgação/Detran-SP)

A Operação de Transporte Escolar Seguro (Otes), realizada entre agosto e setembro pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), autuou 12 veículos irregulares no Alto Tietê. Ao todo, foram 39 fiscalizações em Mogi das Cruzes, Poá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Segundo o Detran-SP, foram vistoriados documentos, itens de segurança e a conservação do transporte escolar, assim como checados cursos e licenças dos condutores, visando preservar a segurança dos estudantes.

A primeira fiscalização, em parceria com a Polícia Militar, aconteceu em Poá, no dia 19 de agosto. Foram abordados 20 veículos próximo a quatro escolas do município. Dois veículos foram autuados por não possuírem autorização para a condução de escolares e os condutores por não terem os cursos específicos obrigatórios.

Já no dia 25, foi a vez de Mogi receber a operação, onde foram fiscalizados nove veículos, em parceria com a PM, com quatro veículos autuados por falta de autorização para condução de escolares.

No dia 2 de setembro, Guararema teve um veículo fiscalizado e estava regular. Já em Biritiba Mirim, dos quatro fiscalizados, dois foram autuados por não ter autorização para condução de escolares e o mesmo enquadramento foi motivo das multas em quatro veículos dos cinco vistoriados em Salesópolis.

Segundo o órgão, as fiscalizações continuam pela região. A ideia é chegar a cerca de mil operações em todo o estado antes do início das aulas no ano letivo de 2026.

Itens observados nas fiscalizações

O Detran-SP explica que, durante as fiscalizações, são checados itens indispensáveis para a segurança dos estudantes transportados, como condições dos pneus, sistema de lanterna e freios, adesivagem amarela na lateral completa com a escrita escolar e faixas refletivas. Além de itens obrigatórios de segurança, como extintor de incêndio, lanternas, tacógrafo e cintos de segurança.

Também são conferidos os documentos que atestam a regularidade da licença para esse tipo de atividade, como laudo de autorização da inspeção e a autorização para transporte escolar para o condutor.

Ainda segundo o departamento, os veículos de transporte escolar devem passar por vistorias semestrais em uma Instituição Técnica Licenciada (ITL), responsável pela inspeção veicular, para solicitar a autorização de circulação, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Portaria Normativa do Detran-SP.

No Alto Tietê, essas instituições estão nas unidades do Poupatempo de Mogi, Itaquá, Suzano, Ferraz, Poá, Arujá, Santa Isabel e Guararema. A autorização para a realização da vistoria é solicitada diretamente no SEI Externo e a taxa paga diretamente à ITL, com valor definido pela instituição.

Operação de Transporte Escolar Seguro

CIDADE            ABORDADOS                       AUTUADOS

Mogi                    9                                            4

Salesópolis          5                                            4

Poá                      20                                          2

Biritiba                4                                            2

Guararema          1                                            0

