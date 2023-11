Alto Tietê tem 126 mil exemplares de livros nas bibliotecas públicas disponíveis para leitores

O Alto Tietê conta com mais de 126 mil exemplares espalhados pelas bibliotecas das cidades. Os dados foram fornecidos por seis municípios da região. A equipe do DS entrou em contato com as prefeituras para conhecer as bibliotecas e os acervos dos municípios.

Em Itaquaquecetuba, localizada na sede da Secretaria de Cultura, esta biblioteca oferece um acervo impressionante de 16,6 mil livros. Além do empréstimo de até três livros por 15 dias, a biblioteca proporciona um ambiente propício para estudos, com acesso Wi-Fi, instalações adaptadas e uma variedade de atividades de incentivo à leitura, como saraus, clubes do livro e encontros com autores. Há até uma bancada literária para doação e troca de livros. A estrutura funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Já em Suzano, se destaca com suas seis bibliotecas públicas municipais, cada uma oferecendo opções literárias.

O acervo total ultrapassa os 36 mil exemplares, todos disponíveis para consulta nos locais. Para empréstimos, é necessário possuir uma carteirinha, que pode ser solicitada com RG e comprovante de endereço. Além disso, para reservar e emprestar livros de forma online, é necessário se cadastrar no site suzano.alexandria.com.br. A Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo e Cintra ainda oferece um espaço especial para pessoas com deficiência visual, com uma ampla coleção de livros em braille e recursos de acessibilidade.

Em Ferraz de Vasconcelos, três bibliotecas proporcionam uma variedade de conteúdo para os leitores. A Biblioteca do CIC tem 5.360 itens, a Biblioteca José Andere conta com 6,2 mil itens, e a biblioteca no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), oferece aproximadamente 1.000 itens.

A Biblioteca Municipal Professora Zilda Leonor Lopes, em Guararema, localizada na Estação Literária Profª Maria de Lourdes Évora Camargo, abriga um acervo de 21.435 exemplares de livros.

A Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant'Anna, no Centro Histórico de Mogi das Cruzes, existe desde 1948 e conta com um acervo de mais de 35 mil livros. Além disso, possui títulos em braille e um espaço infantil Mauricio de Souza, perfeito para as crianças. Você pode pesquisar o acervo online e se associar facilmente, trazendo apenas duas fotos 3x4, um documento de identidade (RG/CNH) e um comprovante de residência atual. Para consultar de forma online os exemplares, só consultar no site http://biblioteca.pmmc.com.br. O funcionamento é de segunda a sexta das 8h às 11h com agendamento prévio pelo e-mail biblioteca@se-pmmc.com.br.

A Biblioteca Pública Municipal de Poá abriga cerca de 5 mil livros, entre eles CDs e gibis, além de mais de 1.000 livros em braille.