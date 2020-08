Alto Tietê tem 16 novas mortes por Covid-19 e total chega a 1.117

O Alto Tietê registrou 16 mortes nas últimas 24 horas por coronavirus e total chega a 1.117. As novas vítimas fatais foram registradas em Itaquaquecetuba (8), Mogi (5), Poá (2) e Santa Isabel (1).

As estatísticas desta quarta-feira (19/08) mostram um índice de 73,7% de recuperação do coronavírus na área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), incluindo Guarulhos.

Entre as 38.870 pessoas infectadas pela doença, 28.647 estão curadas.

A taxa de letalidade está em 5,8%, com 2.278 vítimas fatais nas 12 cidades do Condemat. Ontem foram registrados 21 óbitos, de residentes nos municípios de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Santa Isabel.