Alto Tietê tem 21,3% de abstenção de votos

Em todo o Alto Tietê, 244.820 eleitores não compareceram às urnas no segundo turno das eleições, que aconteceu no último domingo e definiu João Doria (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL) como governador do Estado de São Paulo e presidente da República, respectivamente. O índice representa 21,3% do eleitorado da região, formado por 1.149.246 pessoas. A taxa cresceu 0,6% em comparação à abstenção do primeiro turno, quando 236.914 eleitores deixaram de comparecer à votação.

Mais uma vez, o maior índice de pessoas que preferiram faltar às urnas foi observado em Salesópolis. Neste município, 23,7% do eleitorado deixou de participar da votação no último domingo. No primeiro turno, a taxa foi de 22,7%. A cidade é seguida por Biritiba Mirim, que teve a segunda maior abstenção dos votos, com 22,8% dos eleitores. Em Santa Isabel, 22,5% do eleitorado não votaram no segundo turno.

Brancos e nulos

A região teve um total de 904.426 pessoas participando das eleições, entre votos válidos, brancos e nulos. Para a eleição presidencial, a soma entre brancos e nulos no Alto Tietê é de 14,5%, referente ao total de participantes. Itaquaquecetuba lidera o ranking com 16% do eleitorado que deixou de escolher entre Bolsonaro e Fernando Haddad (PT).

Já para a escolha de governador, o índice foi maior na região, chegando a 20,4% de votantes que não optaram por nenhum dos candidatos ao Estado neste segundo turno. Neste quesito, Ferraz de Vasconcelos apresentou a maior taxa, sendo que 26% do eleitorado ferrazense não definiu o voto para Doria ou Márcio França (PSB).