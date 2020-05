Alto Tietê tem 3 cidades entre as 20 do Estado com mais mortes por Covid-19

Mogi das Cruzes, Itaquá e Suzano são as três cidades do Alto Tietê na lista das 20 do Estado com mais óbitos de Covid-19, aponta levantamento da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

Mogi é a 10ª cidade com maior número de casos e de óbitos decorrentes do Covid-19, com 31 mortes.

Os dados são com informações do último domingo (10). (Veja os dados do coronavírus na região nesse link)

Além de Mogi das Cruzes, é possível consultar os dados das outras 9 cidades do Alto Tietê. Em relação aos óbitos, Itaquaquecetuba aparece na 11º posição, com 30 mortes causadas pelo novo coronavírus. Suzano aparece em 13º lugar, com 27 óbitos registrados até o último dia 10. Os dados do Seade sobre mortes por Covid-19, em Suzano, estão diferentes dos números da Prefeitura e do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) que apontam 26.

Ferraz de Vasconcelos está na 26º posição com 15 mortes e Poá em 28º com 14 óbitos. Arujá e Santa Isabel tem 5 fatalidades registradas e estão em 46º e 51º, respectivamente. Logo em seguida aparece Guararema em 127º com uma morte e Salesópolis em 163º também com um óbito registrado. Por último, temos a cidade de Biritiba Mirim na 207ª posição, sem nenhuma morte causada pela doença.

No número de casos, Mogi das Cruzes também lidera o ranking da região e aparece na 10ª posição na lista divulgada pelo Estado, com 443 casos confirmados da doença. Suzano é a próxima cidade da região com mais casos e aparece em 19º lugar com 263 confirmações. Em seguida, Itaquaquecetuba figura a lista na 26ª posição com 227 casos e Ferraz de Vasconcelos na 33ª com 157. Arujá e Poá surgem logo em seguida, na 37ª posição e 110 casos, e 43ª e 94 casos, respectivamente. Santa Isabel tem 32 casos confirmados, Guararema 20, Biritiba Mirim 15 e Salesópolis 5. Estas cidades aparecem na lista na 72ª, 105ª, 123ª e 212ª posição, respectivamente.

O Seade também elabora a porcentagem de letalidade de cada cidade, com base no número de casos e óbitos confirmados. Na região, Salesópolis tem a maior taxa de letalidade com 20%. Em seguida, Santa Isabel e Poá aparecem com 15,6% e 14,9%. Itaquaquecetuba e Suzano surgem na lista com 13,2% e 10,2%, seguidos por Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, com 9,6% e 7%, respectivamente. Guararema, Arujá e Biritiba Mirim fecham a lista com 5%, 4,5% e 0%.