Alto Tietê tem 3,8 mil casos de Covid-19 e mil de Dengue

O Alto Tietê registrou, nos quatro primeiros meses deste ano, pelo menos 3.843 casos de Covid-19 e 1.079 de dengue. Os números são das prefeituras de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel e Guararema.

Em relação aos casos de Covid-19, a cidade de Guararema se destaca com 2.513 notificações. Seguida por Ferraz de Vasconcelos, com 518 casos positivos. Em terceiro no ranking está Santa Isabel, com 326 registros da doença.

Em Itaquá, a prefeitura informa que a cidade já soma 191 casos, enquanto Suzano registra 144 e Mogi das Cruzes 106. Com 45 notificações, Poá tem o menor número de casos na região.

Dengue

Já nos casos confirmados para dengue, Santa Isabel lidera entre cidades. No período de 2025, o município registrou 249 confirmações. Entretanto, a prefeitura ressaltou queda no número de casos nas últimas semanas analisadas.

Em seguida vem o município suzanense, com 212 casos positivos. Segundo a administração municipal, os bairros da cidade onde estão as maiores quantidades de moradores contaminados são Jardim Revista (34), Cidade Miguel Badra (21) e Centro (20).

Mogi e Itaquá têm número de casos similares. Em Mogi são 175 confirmações para a doença, já em Itaquá são 172. Poá marca 124 pessoas contaminadas. Ferraz registra 102 casos positivos. Por sua vez, Guararema tem o menor número de casos, são 45 confirmações durante o período.