Alto Tietê tem 5 mil candidatos inscritos para o Enem 2020 

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terminam na próxima quarta-feira (27), juntamente com a solicitação de atendimento especializado, escolhas de língua estrangeira e o município em que deseja realizar a prova. Na região do Alto Tietê, são 5 mil candidatos inscritos até o momento.

O pagamento da taxa de R$ 85 para candidatos que não têm isenção deverá ser feito até o dia 28 deste mês. As mais de 100 mil vagas para os candidatos que optaram pela prova digital já foram preenchidas.

De 1 a 5 de junho, caso deseje, o candidato poderá fazer a solicitação para tratamento pelo nome social. As provas impressas e digitais ainda não possuem novas datas para realização

Aulas preparatórias para o Enem no CMSP

Desde o dia 23 de maio o aplicativo de aulas a distância da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o Centro de Mídias SP passou a transmitir, online e pela TV Educação aulas dedicadas a preparação dos estudantes para o Enem. O conteúdo é sempre aos sábados na parte da manhã.