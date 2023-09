Alto Tietê tem 680 médicos para atender 1,24 milhão de habitantes

O Alto Tietê têm 680 médicos para atender cerca de 1.244.508 milhão de habitantes, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A quantidade de habitantes leva em consideração cinco cidades da região (Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Arujá e Guararema). O DS realizou levantamento com as secretarias de saúde para saber quantos médicos estão disponíveis na rede pública. A Rede de Urgência e Emergência (RUE) de Suzano conta, atualmente, com 214 médicos.

Além do RUE, a cidade tem a Santa Casa de Misericórdia com cerca de 75 médicos disponíveis. Ao todo a cidade tem 289 profissionais para atender 307 mil habitantes. Esses profissionais atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista, no Pronto-Socorro Municipal (PS), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras e na Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (Emad).

Em Itaquaquecetuba são 255 médicos disponíveis para atender os 369 mil moradores. Os profissionais trabalham semanalmente na rede pública, distribuído em diferentes horários, são 105 médicos responsáveis por atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além de 77 no Centro de Saúde 24h (CS 24h) e 73 no Centro de Saúde Infantil (CSI). Mogi tem uma população de 449 mil habitantes, segundo o levantamento do IBGE. O único equipamento hospitalar de gestão municipal é o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes que tem cerca de 100 médicos em diferentes especialidades. Em Arujá a população é de 86 mil habitantes. Para atendimentos médicos a cidade tem aproximadamente 29 profissionais disponíveis.

No Pronto Atendimento Municipal (PAM Barreto) há 7 médicos por plantão diurno (3 clínicos, 3 pediatras e 1 emergencista) e 5 no plantão noturno. No Pronto Atendimento Central (PA Central )são 3 clínicos, 1 emergencista, 1 visitador e 1 ortopedista no plantão diurno; no noturno são 3 clínicos e 1 emergencista. Na Maternidade “Dalila Ferreira Barbosa” são 2 obstetras, 1 neonatologista e 1 anestesista no plantão diurno; no plantão noturno é um obstetra, 1 neonatologista e 1 anestesista. Na Santa Casa de Misericórdia de Guararema há médicos plantonistas, e por isso há grande rotatividade de profissionais, conforme escala de trabalho. Aproximadamente 7 profissionais trabalham no local. No Pronto Socorro adulto: 5 por dia (sendo 3 no período diurno e 1 no período noturno) no Pronto Socorro Infantil: 2 por dia (sendo 1 no período diurno e 1 no período noturno); obstetricia: 1 médico 24 horas e anestesista: 1 médico 24 horas. A quantidade de médicos atende aproximadamente 31 mil habitantes.

Segundo balanço do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), o Alto Tietê tem 2.230 profissionais cadastrados no conselho. Os médicos não atuam necessariamente onde tem registro. Mogi lidera com 1.592 médicos registrados. Na sequência vem Suzano com 316 médicos registrados no concelho.Em terceiro lugar está Arujá com 245 profissionais cadastrados e Poá com 47 médicos registrados. Guararema fica em quinto lugar com 35 médicos registrados. Santa Isabel vem na sequência com 33 médicos, Itaquá tem 26 médicos cadastrados e Ferraz tem 25 médicos registrados. Por último Salesópolis com 11 médicos.