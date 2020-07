Alto Tietê tem 9 óbitos por Covid-19 em 24 horas, o segundo menor índice até o momento

O Alto Tietê registrou nove óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo menor índice até o momento, desde o início da pandemia. As novas mortes foram registradas em Arujá (1), Guararema (1), Itaquá (1), Mogi (4), Suzano (2). O total vai a 728, com 9.348 infectados, sendo 362 no último dia.

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 189 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas seis. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (43), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (85), Guararema (20), Itaquá (146), Mogi (189), Poá (61), Salesópolis (6), Santa Isabel (43) e Suzano (125).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 2.742, sendo 69 nas últimas 24 horas. Salesópolis figura em último, com 75, tendo registrado três contaminados no último dia. Suzano teve 20 novos infectados, mas o destaque é em Itaquá, com 121 casos em um dia.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (745), Biritiba-Mirim (89), Ferraz de Vasconcelos (875), Guararema (186), Itaquá (1.495), Mogi (2.742), Poá (780), Salesópolis (75), Santa Isabel (460) e Suzano (1.901).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 199 nos últimos dias. Mogi possui o maior índice, com 1.785, enquanto Salesópolis o menor, com 34. Em Suzano foram 10 recuperados, mas o destaque é de Mogi, com 77 novos.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (592), Biritiba-Mirim (54), Ferraz (337), Guararema (131), Itaquá (523), Mogi (1.785), Poá (215), Salesópolis (34), Santa Isabel (295) e Suzano (1.140).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 43 745 592 Biritiba 10 89 54 Ferraz 85 875 337 Guararema 20 186 131 Itaquá 146 1.495 523 Mogi 189 2.742 1.785 Poá 61 780 215 Salesópolis 6 75 34 Santa Isabel 43 460 295 Suzano 125 1.901 1.140 Total 728 9.348 5.106

Casos suspeitos