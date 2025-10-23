Alto Tietê tem aumento de 15,44% na conta de energia

As cidades do Alto Tietê atendidas pela EDP São Paulo terão aumentos na conta de luz a partir desta quinta-feira (23). Para casas e comércios, o reajuste será de 15,44%. Já para consumidores de alta tensão, como indústrias, o acréscimo será de 19,80%.

O reajuste tarifário foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis são atendidas pela concessionária.

Segundo a Aneel, os fatores que mais contribuíram foram os custos com encargos setoriais, transporte de energia e componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses seguintes.

A agência explica que o efeito médio da alta tensão se refere às classes A1 (>= 230 kV), A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV). Para a baixa tensão, a média engloba as classes B1 (Residencial e subclasse residencial baixa renda); B2 (Rural: subclasses, como agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, serviço público de irrigação rural); B3 (Industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio); e B4 (Iluminação pública).