Alto Tietê tem dez pacientes infectados a cada 100 mil habitantes

O Alto Tietê registra taxa de 10,22 pacientes infectados pelo novo coronavírus a cada 100 mil habitantes. Entre as dez cidades da região, Mogi das Cruzes apresenta o maior resultado, com 16,37 pacientes infectados.

A taxa tem como base dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados registrados até a última quinta-feira (9) pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Dados

O cálculo da taxa de pacientes que testaram positivo para o novo vírus a cada cem mil habitantes é obtido ao dividir o número de confirmações do vírus na região, pelo número da população do Alto Tietê. Em seguida, deve-se multiplicar o resultado por cem mil.

Ao utilizar o cálculo nas dez cidades, o resultado mostra que Mogi das Cruzes lidera com 16,37 infectados a cada cem mil habitantes. Conforme consta no site do IBGE, a cidade possui população estimada em 445.842 e, até a última quinta-feira, o levantamento do Condemat registrava 73 casos positivos para o vírus na cidade.

Em seguida vem Arujá, com número próximo ao de Mogi. A cidade registra 15,58 infectados pela Covid-19 a cada cem mil habitantes. Segundo o IBGE, a cidade possui 89.824 pessoas e segundo o Condemat, são 14 infectados.

Ferraz de Vasconcelos aparece como a última cidade com mais de 10 infectados a cada cem mil. A cidade registra 12,35 contaminados. Segundo o IBGE, Ferraz tem população estimada em 194.276 e os dados do Consórcio de Municípios aponta para 24 contaminados na cidade.

Suzano e Itaquaquecetuba registram números semelhantes. São 7,05 e 7,01 contaminados a cada cem mil nas cidades, respectivamente. Em Suzano, a população estimada é de 297.637, enquanto em Itaquá é de 370.821. Segundo o Condemat, as cidades possuíam até quinta-feira, 21 e 26 casos confirmados, respectivamente.

Salesópolis e Poá aparecem na sequência, também com número próximos. As cidades registram 5,83 e 5,10 pacientes infectados a cada cem mil habitantes, respectivamente. Na semana passada, Salesópolis confirmou o primeiro caso positivo da doença. De acordo com o IBGE, a população estimada da cidade é de 17.139.

Em Poá, o número de confirmados com o vírus chegou a 6 até a última quinta-feira e o índice populacional da cidade é de 117.452.

Por fim, completando as dez cidades aparece Santa Isabel, Guararema e Biritiba-Mirim, que possuem taxa de infectados por cem mil habitantes de 3,48, 3,35 e 3,06, respectivamente.

Santa Isabel registra dois infectados pelo vírus e possui população estimada em 57.386.

Guararema, que confirmou somente na semana passada o primeiro (e até essa quinta-feira o único) caso positivo, tem índice populacional de 29.798.

Por último aparece Biritiba, com taxa de 3,06 infectados. A cidade possui 32.598 pessoas, segundo o IBGE.

Quarentena

Na semana passada o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), estendeu a quarentena em todo o Estado por mais 15 dias. Sendo assim, o isolamento social e a abertura apenas de comércios essenciais está mantido até o próximo dia 22.