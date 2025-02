Alto Tietê tem fim de semana de caos com enchentes e casas interditadas

O Alto Tietê teve um fim de semana de caos com a chuva que atingiu as cidades neste fim de semana. Inúmeras ruas ficaram interditadas, rios transbordaram e casas ficaram alagadas.

O DS buscou as prefeituras da região para saber como foi a situação, se teve desabrigados e um posicionamento das ações que estão sendo realizadas. O whatsapp do Diário de Suzano também recebeu muitas fotos e vídeos sobre a situação nos bairros.

Em Suzano (leia mais na editoria de Cidade) a Prefeitura informou que foram cerca de 50 chamadas da Defesa Civil e quatro ocorrências de queda de árvores. A cidade registrou nas últimas 72 horas chegou a 172,8 milímetros de chuva.

Os bairros mais afetados em Suzano foram Jardim Monte Cristo, Jardim Amazonas e Jardim Maitê. Neste último ainda há pontos com lâminas d’água.

Conforme imagens que o DS recebeu, a Rua Maria Minervina da Conceição, no Jardim Maitê ficou alagada.

Em Itaquá a situação é mais calamitosa. Segundo o prefeito Eduardo Boigues, são pelo menos 100 pessoas desabrigadas.

O prefeito decretou estado de calamidade pública no município em decorrência da situação.

“A administração mantém, neste momento, mais de 100 servidores em campo, com quatro abrigos montados para acolhimento. As estruturas emergenciais estão localizadas na rua Joaquim Nabuco, 66 - Maria Augusta, rua Tiradentes, 126 - Maria Augusta, rua São Roque, 215 - Vila Japão e estrada Valter da Silva Costa, 1.228 - Vila Sônia”, informou a administração.

Equipes estão nas ruas da cidade resgatando pessoas e animais que estão presos por causa das chuvas.

Em Ferraz a administração informou que nas últimas 72 horas choveu 147,7mm de chuva.

A administração realizou 20 interdições de moradias, “e as famílias estão abrigadas em casas de parentes”.

Em Poá a situação foi de 130 mm de chuva em 72 horas. Segundo o Executivo as principais ocorrências registradas foram pontos de alagamento em pelo menos cinco bairros da cidade, transbordamento do piscinão da Vila Romana e movimentação de terra no Jardim Nova Poá.