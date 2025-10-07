Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 07 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ingestão de bebida alcoólica adulterada

Alto Tietê tem nove casos suspeitos de intoxicação por metanol

Mogi, Itaquá e Ferraz registram suspeitas; Suzano descartou casos

07 outubro 2025 - 05h00Por da Região
Alto Tietê tem nove casos suspeitos de intoxicação por metanolAlto Tietê tem nove casos suspeitos de intoxicação por metanol - (Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O Alto Tietê registrou, até esta segunda-feira (6), ao menos, nove casos suspeitos de intoxicação por metanol. São seis casos suspeitos em Itaquaquecetuba, um em Ferraz de Vasconcelos e dois em Mogi das Cruzes.

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano informou que não há casos confirmados nem suspeitos de intoxicação por metanol registrados na cidade. Também não houve notificação ou interdição de estabelecimentos comerciais em razão de suspeita de adulteração de bebidas alcoólicas.

Operações têm sido intensificadas no município com esta finalidade. No último fim de semana, por exemplo, a Vigilância Sanitária e o Setor de Fiscalização de Posturas recolheram 37 garrafas de bebidas destiladas de um mesmo local após ação especial na região norte, que contou também com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM). Mas a medida foi tomada por conta da ausência de notas fiscais, não de indício de falsificação dos produtos.

A Prefeitura de Itaquá informou que, além dos dois casos suspeitos divulgados na última sexta-feira (3), sendo de um homem de 33 anos que morreu no dia 23 de setembro e outro que está internado desde 2 de outubro, mais quatro casos foram notificados nesta segunda (6). Dois deles com intoxicação suspeita de ter ocorrido em Jundiaí, um em São Paulo e um em Itaquá.

Mogi tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol aguardando resultado de exames.

A Vigilância Sanitária de Mogi informou que realiza constantemente este tipo de abordagem aos estabelecimentos comerciais para verificar a qualidade dos produtos, assim como a exigência de nota fiscal. Diante dos casos noticiados na capital paulista, as fiscalizações são reforçadas também na cidade. 

Em todo Estado, equipes da força tarefa estadual realizaram novas operações. A força-tarefa do Governo de São Paulo conta com a participação da Polícia Civil, Secretaria da Fazenda, Procon-SP e vigilâncias sanitárias estadual e municipal. Ao todo, foram 11 estabelecimentos interditados cautelarmente. As autoridades realizam esse procedimento para colher amostras de bebidas e verificar suspeitas de contaminação por metanol, o que só acontece posteriormente pela Polícia Científica.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Montagem da estrutura da 41ª Festa da Uva Fina avança; GCM vai reforçar segurança no evento
Região

Montagem da estrutura da 41ª Festa da Uva Fina avança; GCM vai reforçar segurança no evento

Vereadores de Mogi pressionam Estado contra pedágios no Alto Tietê
Região

Vereadores de Mogi pressionam Estado contra pedágios no Alto Tietê

Escola da Jovem Advocacia reúne mais de 100 profissionais e estudantes na OAB Itaquá
Região

Escola da Jovem Advocacia reúne mais de 100 profissionais e estudantes na OAB Itaquá

OAB Itaquá realiza 8&ordm; Simpósio de Direito Previdenciário no próximo dia 17
Região

OAB Itaquá realiza 8º Simpósio de Direito Previdenciário no próximo dia 17

Saulo Souza anuncia shows de Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles na Orquídea Fest Poá 2025
Região

Saulo Souza anuncia shows de Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles na Orquídea Fest Poá 2025

DER-SP inicia Operação Especial Romaria Nossa Senhora Aparecida
Região

DER-SP inicia Operação Especial Romaria Nossa Senhora Aparecida