Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 22 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Sustentabilidade

Alto Tietê tem pontuação média de 52,67 no índice de sustentabilidade

Guararema se destaca com 57,35 pontos, seguida por Arujá (55,69); Salesópolis (55,48); Poá (53,6); Suzano (52,77); Mogi (52,28); Santa Isabel (52,04); e Biritiba (50,24)

22 novembro 2025 - 05h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Alto Tietê tem pontuação média de 52,67 no índice de sustentabilidadeAlto Tietê tem pontuação média de 52,67 no índice de sustentabilidade - (Foto: Reprodução)

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil (IDSC-BR), do Instituto Cidades Sustentáveis, apontou uma média de 52,67 pontos ao Alto Tietê na classificação de zero a 100. 

A maioria das cidades da região está classificadas como médio desenvolvimento. 

O IDSC-BR avalia e compara o desempenho dos municípios brasileiros em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). As cidades estão classificadas por pontuações que variam de 0 a 100, sendo 100 o maior desenvolvimento sustentável. Itaquá, com 47,84 pontos, aparece no ranking das cidades do Alto Tietê com menos pontos, seguida por Ferraz, com 49,44.

Já as demais cidades estão em médio desenvolvimento sustentável. Guararema se destaca com 57,35 pontos, seguida por Arujá (55,69); Salesópolis (55,48); Poá (53,6); Suzano (52,77); Mogi das Cruzes (52,28); Santa Isabel (52,04); e Biritiba Mirim (50,24).

Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba estão em baixo nível de desenvolvimento sustentável, segundo o

No ranking nacional, a cidade com a maior pontuação é Uru – São Paulo, com 66,83 pontos.

A pontuação mede o progresso total das cidades para a realização de todos os 17 ODS, como erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia acessível e limpa; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução da desigualdade; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação.

Agenda 2030

A Agenda 2030 e os ODS surgiram em 2015 como um pacto supranacional para o enfrentamento dos principais desafios globais. O acordo se apresentou como uma ambiciosa agenda comum para nações de todos os continentes.

Segundo o IDSC-BR, com o propósito de promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental, a Agenda 2030 trata de questões que requerem a participação ativa de governos, sociedade civil e setor privado. Ranking regional – Nível de Desenvolvimento Sustentável

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arujá participa de inauguração de exposição no museu da inclusão
Região

Arujá participa de inauguração de exposição no museu da inclusão

Saulo alinha com empresa obras de reforma de estações e passarelas
Região

Saulo alinha com empresa obras de reforma de estações e passarelas

Tamanduá-mirim é resgatado após atropelamento e devolvido à natureza pelo CCZ de Mogi
Região

Tamanduá-mirim é resgatado após atropelamento e devolvido à natureza pelo CCZ de Mogi

Escorpiões são capturados em ação do Centro de Controle de Zoonoses de Mogi
Região

Escorpiões são capturados em ação do Centro de Controle de Zoonoses de Mogi

Feriado: rodovias do Alto Tietê devem receber 2,6 milhões de carros em 4 dias
Região

Feriado: rodovias do Alto Tietê devem receber 2,6 milhões de carros em 4 dias

Poá realiza mutirão para atualização do CadÚnico
Região

Poá realiza mutirão para atualização do CadÚnico