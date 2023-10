Alto Tietê tem queda de 25,9% em postos de trabalho criados no ano, aponta Caged

O Alto Tietê gerou menos postos de trabalho nos oito primeiros meses de 2023 no comparativo com o mesmo período do ano passado, apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de agosto divulgados nesta segunda-feira (2) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Houve queda de 25,9% na criação de empregos nas dez cidades da região. O número caiu de 14.405 (criados entre janeiro e agosto do ano passado) para 10.661 (criados entre janeiro e agosto deste ano).

Além da redução no número de novos postos de trabalho no comparativo de oito meses, houve diminuição no mês de agosto deste ano, comparado com o mesmo mês do ano passado. A queda foi de 26,1%, com redução de 2.262 para 1.670 postos de trabalho criados.

Se a comparação for feita com o mês de julho, a região gerou 18,1% mais postos de empregos com carteira assinada em agosto, subindo de 1.414 para 1.670.

Em agosto deste ano, nove das dez cidades da região fecharam com saldo positivo em geração de empregos com carteira assinada. A exceção foi apenas Guararema, que teve mais demissões do que admissões: 323 desligamentos para 315 admissões.

Mogi foi a cidade com o maior saldo positivo na região. Foram 5.516 admissões e 4.912 demissões, resultando em um saldo positivo de 604 vagas. Depois aparece Itaquaquecetuba, com 2.635 vagas criadas e 2.351 desligamentos. O saldo foi de 284 novos postos de trabalho. Suzano, com 2.818 criações de empregos, 2.557 demissões e saldo de 261 positivos, é a terceira colocada da lista.

Brasil

O Brasil registrou saldo positivo de 220.844 empregos com carteira assinada no mês de agosto deste ano. No acumulado do ano (janeiro a agosto), o saldo é de 1,38 milhão de vagas.

O saldo do mês é o reflexo de 2.099.211 admissões contra 1.878.367 desligamentos. No ano, as admissões alcançaram 15.937.956 postos, sendo desligados 14.549.894 trabalhadores.

O estoque de empregos formais no país chegou a 43,8 milhões de postos em agosto, uma variação de 0,51% em relação ao mês anterior.

Este foi novamente o maior valor já registrado na série histórica levando em conta tanto o período do Caged (junho de 2002 a 2019) quanto do Novo Caged (a partir de 2020).