Alto Tietê tem queda de 41,7% na geração de empregos em outubro

A região fechou o mês de outubro com o saldo positivo de 841 vagas de trabalho. Porém, o índice é 41,7% inferior aos resultados de setembro, quando as cidades do Alto Tietê somaram 1.442 novos empregos com carteira assinada.

Suzano foi a cidade com mais oportunidades no mês passado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O município suzanense foi responsável por 46,2% do total de oportunidades preenchidas na região, sendo o Setor de Indústria de Transformação o principal gerador de emprego, com 137 vagas.

Em todo o Alto Tietê, o Setor da Construção Civil apresentou o pior desempenho, com a exclusão de 60 postos de trabalho.

Suzano é seguido por Mogi das Cruzes, com 294 novos empregos, sendo 77% das vagas no Setor de Serviços. O comércio mogiano também apresentou bons resultados, com 155 contratações. Porém, a Extrativa Mineral, Indústria de Transformação, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Construção Civil tiveram desempenho negativo.

Em Itaquaquecetuba, o saldo positivo de outubro foi de 222 empregos, com 124 vagas preenchidas na Indústria de Transformação, 86 em Serviços e 43 na Construção Civil.

A maior exclusão de cargos em Itaquá foi no Comércio, com 32 demissões.

Em Arujá, o saldo foi de 156 vagas preenchidas, e a maior contratação na Indústria de Transformação.

Poá e Salesópolis foram os dois únicos municípios da região que tiveram saldo negativo na criação de empregos.

Na cidade poaense, 281 cargos foram perdidos, sendo que o maior impacto de demissões foi em Serviços e Construção Civil.

Os municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Santa Isabel tiveram saldo positivo inferior a 70 vagas criadas.