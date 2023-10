Alto Tietê tem queda de 87,93 % dos casos da Covid-19 em 8 meses

Os dados são das secretarias de Saúde dos municípios.

Em 2022, a região registrou 60,87 mil testes positivos da Covid, enquanto que em 2023 foram apenas 7,3 mil casos confirmados.

Nesta semana, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou um Boletim Infogripe apontando que os estados de Rio de Janeiro e de São Paulo continuam tendo aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19.

Os dados levam em consideração as informações inseridas no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 25 deste mês.

A região também está em alerta com o aumento de casos no estado, no mês de agosto foram 71 casos positivos contra os 25 confirmados em julho. Os dados de setembro ainda não foram divulgados pelas secretarias.

A orientação para a população é manter atualizada a vacinação contra a doença. Além disso, caso os moradores apresentem alguns dos sintomas como dor de cabeça, febre e coriza, entre três a cinco dias, podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais do município para realizarem os testes rápidos disponíveis.

Em Suzano a queda de casos da covid foi de 85,18% de 2022 para 2023 no período de janeiro a agosto. Neste ano foram confirmados 1.158 casos, somente no mês de março foram 532 testes positivos. Enquanto que em 2022 a cidade registrou 7.871 casos e o mês com maior índice foi janeiro com 3.085 ocorrências.

Ferraz de Vasconcelos teve uma queda de 90,72% dos casos da Covid. Neste ano foram 541 casos contra 5.833 em 2022. Em 2023, o mês de março também foi com o maior índice de casos positivos, foram 263 casos. Já em 2022 quem liderou foi janeiro com 3.182 testagens positivas. Em Itaquaquecetuba a queda dos casos foi de 88,56%. Neste ano registraram 1.659 testes positivos, enquanto que em 2022 foram 14.509 casos.

Mogi das Cruzes registrou uma queda de 90,80% dos casos de 2022 para 2023. Neste ano foram confirmados 2.292 casos, somente no mês de janeiro foram 720 testes positivos. Enquanto que em 2022 a cidade registrou 24.936 casos e o mês com maior índice foi junho com 7.325 ocorrências. Poá teve uma queda de 73,28 % dos testes positivos para Covid neste ano.

Durante este período foram registrados 905 casos, o mês com maior índice foi março com 427. No ano passado, a cidade registrou 3.387 casos positivos e junho teve o maior índice com 1.324 casos. Em Guararema a queda foi de 81,78%. Neste ano a cidade confirmou 790 casos positivos, o mês com maior índice foi março com 347. No mês de agosto a cidade não registrou nenhum caso. No mesmo período, em 2022 foram 4.337 casos, somente em janeiro foram 2.059.

