Alto Tietê tem queda de 95,9% nos casos de dengue com 2,3 mil registros

O Alto Tietê registrou queda de 95,99% nos casos de dengue nos primeiros oito meses do ano em relação ao mesmo período de 2024. Segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, são 2.370 casos confirmados neste ano contra 59.130 no ano anterior.

Os óbitos pela doença também tiveram queda significativa. Enquanto em 2024, de janeiro a agosto, foram 56 mortes, em 2025 não houve nenhum registro.

Com 438 casos confirmados neste ano, Ferraz de Vasconcelos se destaca entre as cidades, seguida por Suzano (391); Santa Isabel (337); Itaquaquecetuba (323); Mogi das Cruzes (247); Biritiba Mirim (231); Poá (179); Arujá (115); Guararema (58); e Salesópolis (51).

Os dados também revelam que a redução dos casos na região foi maior que a média nacional, que apresentou queda de 78,6% em 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Ministério da Saúde, a dengue possui padrão sazonal, com aumento do número de casos e o risco para epidemias, principalmente entre os meses de outubro de um ano a maio do ano seguinte.

É importante adotar medidas que visem impedir novas epidemias, como o uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão; remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos; vedação dos reservatórios e caixas de água; e a desobstrução de calhas, lajes e ralos.

O Ministério alerta que, em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça e atrás dos olhos, enjoo, moleza, dor nas articulações e manchas vermelhas no corpo, é importante procurar imediatamente assistência médica.