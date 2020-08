Alto Tietê tem recorde 594 infectados por coronavírus e total chega a 17 mil

O Alto Tietê registrou novo recorde de 594 infectados por Covid-19 em 24 horas, e total chega a 17.024 casos. Apesar do alto índice, taxa de letalidade do vírus está em 6,20%, com 9 óbitos registrados no último dia.

As novas vítimas fatais estão divididas entre cinco cidades: Arujá (1), Itaquaquecetuba (1), Mogi (3), Poá (1) e Suzano (3).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 273 óbitos. Salesópolis segue em último, com dez. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (63), Biritiba-Mirim (21), Ferraz de Vasconcelos (123), Guararema (25), Itaquá (215), Mogi (273), Poá (79), Salesópolis (10), Santa Isabel (58) e Suzano (190).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 4.955, tendo registrado 248 casos no último dia. Salesópolis figura em último, com 170, não tendo registrado novos contaminados. Suzano teve 39 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.397), Biritiba-Mirim (235), Ferraz de Vasconcelos (1.356), Guararema (361), Itaquá (2.626), Mogi (4.955), Poá (1.297), Salesópolis (170), Santa Isabel (870) e Suzano (3.757).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 217 no último dia. Mogi ainda possui o maior índice, com 3.068, enquanto Biritiba o menor, com 115. Em Suzano foram 12 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.140), Biritiba-Mirim (115), Ferraz (690), Guararema (196), Itaquá (1.196), Mogi (3.068), Poá (475), Salesópolis (128), Santa Isabel (568) e Suzano (2.043).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 63 1.397 1.140 Biritiba 21 235 115 Ferraz 123 1.356 690 Guararema 25 361 196 Itaquá 215 2.626 1.196 Mogi 273 4.955 3.068 Poá 79 1.297 475 Salesópolis 10 170 128 Santa Isabel 58 870 568 Suzano 190 3.757 2.043 Total 1.057 17.024 9.619

Casos suspeitos