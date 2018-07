Alto Tietê tem um carro para cada 3,2 habitantes, aponta Denatran

Nas dez cidades do Alto Tietê, existe um carro para ao menos três pessoas. É o que aponta a comparação entre os automóveis das estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), de abril de 2018, e a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a região em 2017. A metodologia é a mesma empregada no estudo 'A Frota dos Veículos nos Municípios em 2018', da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A análise foi publicada no início de julho e destaca Mogi das Cruzes entre as 50 maiores frotas do País.

O maior índice de pessoas por carro, na região, está em Itaquaquecetuba. Na cidade, há pelo menos quatro munícipes por automóvel. Ainda acima da média regional, de 3,2 pessoas por veículo, aparece Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim e Santa Isabel. Caminhando para a individualidade automobilística está Arujá, onde a comparação é de apenas 2,5 habitantes por carro. A taxa é o resultado da divisão entre a população arujaense, de 86,4 mil pessoas, e a frota total de automóveis no município, 33,7 mil veículos. Em Suzano, o índice é de exatamente três pessoas por carro.

Já Mogi das Cruzes também está mais próxima à individualidade, com 2,7 habitantes por automóvel. A cidade mogiana é citada em três aspectos do estudo 'A Frota dos Veículos nos Municípios em 2018'. Entre as 50 maiores frotas do país, Mogi ocupa a 46ª posição no indicador de carros, com 158,9 mil veículos; A 47ª colocação no quesito caminhões, com 32,3 mil; E o 49º lugar entre as frotas de ônibus, com 1,5 mil unidades.

No Alto Tietê, aliás, se considerarmos os ônibus existentes em função da população geral, cada condução teria que abrigar 386 passageiros. Para que cada unidade atendesse a apenas 70 pessoas, seriam necessários cerca de 22,9 mil ônibus- que viria a ser uma frota cinco vezes maior que a atual, que conta com 4,3 mil conduções nas dez cidades da região.

Brasil

Em todo o país, a análise do CNM aponta que há 53,4 milhões carros. O índice cresceu 3,3% em relação a abril de 2017. O Estado com maior número de veículos é São Paulo, com 17,8 milhões, correspondendo a 33,4% do total do território nacional.

A unidade federativa é seguida por Minas Gerais, com 5,9 milhões automóveis. Desta forma, a região Sudeste lidera as frotas. Entre as cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as principais. Já os municípios de Itamarati (AM) e Tonantins (AM) apresentam as menores taxas de veículos, com apenas dois carros, cada. Geralmente as cidades com pouco mais de 10 mil habitantes não dispõem de malha viária asfaltada, sendo as hidrovias e o transporte alternativo por bicicletas os meios de locomoção.