Alto Tietê tem um carro roubado a cada quatro horas, aponta SSP

Em fevereiro deste ano, o Alto Tietê registrou 168 roubos de veículos. Isso quer dizer que, por dia, seis pessoas tiveram seus veículos tomados por ladrões. Foram casos registrados como roubo. Ou seja, quando o autor do crime ameaça a integridade física da vítima, seja com arma de fogo, arma branca (faca, estilete) ou outro objeto que coloque em risco a vida do proprietário.

CASOS

Casos como estes têm se tornado mais comuns. O balanço realizado pela reportagem do DS mostra que, comparando com o mesmo mês de 2022, houve aumento dos números em todas as cidades do Alto Tietê que registraram casos em fevereiro deste ano. Biritiba Mirim e Salesópolis foram as exceções. Ambas não registraram roubos deste tipo nem em 2022 nem em 2023.

O dado geral das cidades nos meses de fevereiro de 2022 e de 2023 mostra que houve aumento de 33,3% no número de roubos, passando de 126 (2022) para 168 (2023). O mogiano precisa se preocupar: o dado mais do que dobrou, passando de 12 roubos em fevereiro de 2022 para 27 no mesmo mês de 2023.

Apesar disso, Itaquaquecetuba segue sendo a cidade mais perigosa para os motoristas. Roubos de carros, em fevereiro de 2023, fizeram 57 vítimas. Foram dois casos por dia na cidade. O dado representa um aumento em cinco registros, se comparado com o mesmo mês do ano passado.

Em Suzano, o salto foi de quatro casos, passando de 32 para 36 no comparativo. Ferraz teve aumento de 15 para 19, enquanto Poá pulou de 9 assaltos para 16.

A cada quatro horas, uma pessoa tem o carro roubado no Alto Tietê. O dado assustador, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), mostra o aumento na insegurança para os motoristas em pelo menos oito das dez cidades da região.